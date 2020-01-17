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Какая погода ожидает астанчан на следующей неделе

17 Января 2020 15:51
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Какая погода ожидает астанчан на следующей неделе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казгидромете поделились прогнозом погоды на выходные и предстоящую неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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18 января: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура ночью -17 -19 , днем -10 -12 .

19 января: переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью -10 -12, днем -5 -7.

20 января: переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью -11 -13, днем -6 -8.

21 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -15 -20, днем -7 -12.

22 января: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью -10 -15, днем -3 -8.

23 января: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер, юго-западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Температура ночью -5 -10, днем 0 -5.

24 января: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью -5 -10, днем 0 -5.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Казгидромет, Погода,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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