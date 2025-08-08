Какая погода будет в выходные по Казахстану

— В ближайшие три дня с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут дожди с грозами, на северо-западе, востоке, в центре республики ожидаются сильные дожди, с возможным выпадением града. Лишь на юге, юго-востоке Казахстана ожидается жаркая погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, в центре, востоке в ночные и утренние часы ожидается туман, — сообщают синоптики.