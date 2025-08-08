РУ
    13:49, 08 Август 2025 | GMT +5

    Какая погода будет в выходные по Казахстану

    Прогноз погоды по Казахстану на 9–11 августа 2025 года распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    лето, погода, природа, цветы, тюльпаны, ботанический сад, парк
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — В ближайшие три дня с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды — пройдут дожди с грозами, на северо-западе, востоке, в центре республики ожидаются сильные дожди, с возможным выпадением града. Лишь на юге, юго-востоке Казахстана ожидается жаркая погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, в центре, востоке в ночные и утренние часы ожидается туман, — сообщают синоптики.

    В южных регионах сохраняется сильная жара до 36-41 градусов, на юго-востоке до 32-39 градусов. На западе Казахстана ожидается понижение температур: ночью до 12-23 тепла, днем до 25-37 тепла. На остальной территории Казахстана ожидается постепенное повышение температур.

    Погода Регионы Казгидромет
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
