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Какая погода будет в Казахстане 30 января

30 Января 2023, 01:00
Какая погода будет в Казахстане 30 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 30 января на большей части Казахстана ожидает погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Большая часть страны по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков. Лишь на северные регионы будет оказывать влияние ложбина северного циклона, с чем ожидается небольшой снег, на западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны – туман», - говорится в сообщении синоптиков.


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