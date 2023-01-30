Какая погода будет в Казахстане 30 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 30 января на большей части Казахстана ожидает погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Большая часть страны по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков. Лишь на северные регионы будет оказывать влияние ложбина северного циклона, с чем ожидается небольшой снег, на западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны – туман», - говорится в сообщении синоптиков.