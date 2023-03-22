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Какая погода будет в Казахстане 23 – 25 марта

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Марта 2023, 12:41
Какая погода будет в Казахстане 23 – 25 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 23 – 25 марта распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации синоптиков, большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, сохраняется солнечная и умеренно теплая погода. Лишь на севере и северо-западе, 23 марта в горных районах юго-востока, под влиянием ложбины циклона, будет неустойчивая погода, пройдут осадки (дождь, снег).

По республике прогнозируются туманы, на юго-западе пыльная буря, на севере и северо-западе усиление ветра.


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