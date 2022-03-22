Какая погода будет в Казахстане 22 марта
«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды, на западе, в северных, восточных регионах - снег с низовой метелью, в южной половине страны - осадки в виде дождя и снега. По республике ожидается туман, усиление ветра, на юге, юго-востоке - гололед, на севере, западе и востоке – низовая метель», - говорится в сообщении Казгидромета.
По данным синоптиков, по Акмолинской области ожидается усиление ветра в южной половине области 15-20 м/с с низовой метелью, ночью и утром на западе, юге - туман.
В Павлодарской области ночью на юге, днем на юге, востоке, в центре области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра ночью на юге области 15-20, днем на большей части 15-20, на юге области порывы 25 м/с.
В Карагандинская области на севере, востоке, в центре области ожидаются низовая метель, усиление ветра ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, в центре области порывы 23 м/с.
В Восточно-Казахстанской области на юго-западе, востоке ожидаются низовая метель, на севере области - туман, гололед, усиление ветра на западе области 15-20 м/с.
На севере и в горных районах Алматинской области - туман, гололед, ночью на севере и востоке области - усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской области на юге, северо-востоке области и в горных районах ожидаются туман, гололед, усиление ветра на северо-востоке, юго-западе области, в горных районах 15-20, временами 25 м/с.
В Актюбинской области ночью в центре, на севере, юго-востоке области – низовая метель, усиление ветра в центре, на юго-востоке области 15-20 м/с.
В Костанайской области на севере, западе области – туман, низовая метель, усиление ветра на западе, юге области 15-20 м/с.
Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
На севере Кызылординской области – гололед, на севере, в центре - усиление ветра 15-20 м/с.
На севере в горных районах Туркестанской области ожидается туман.
На севере Западно-Казахстанской области – туман.
Ночью на востоке и в центре Атырауская области – туман.
На севере, западе Мангистауской области ожидаются туман, гололед.