Какая погода будет в Казахстане 22 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 22 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды, на западе, в северных, восточных регионах - снег с низовой метелью, в южной половине страны - осадки в виде дождя и снега. По республике ожидается туман, усиление ветра, на юге, юго-востоке - гололед, на севере, западе и востоке – низовая метель», - говорится в сообщении Казгидромета.

По данным синоптиков, по Акмолинской области ожидается усиление ветра в южной половине области 15-20 м/с с низовой метелью, ночью и утром на западе, юге - туман.

В Павлодарской области ночью на юге, днем на юге, востоке, в центре области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра ночью на юге области 15-20, днем на большей части 15-20, на юге области порывы 25 м/с.

В Карагандинская области на севере, востоке, в центре области ожидаются низовая метель, усиление ветра ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, в центре области порывы 23 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на юго-западе, востоке ожидаются низовая метель, на севере области - туман, гололед, усиление ветра на западе области 15-20 м/с.

На севере и в горных районах Алматинской области - туман, гололед, ночью на севере и востоке области - усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области на юге, северо-востоке области и в горных районах ожидаются туман, гололед, усиление ветра на северо-востоке, юго-западе области, в горных районах 15-20, временами 25 м/с.

В Актюбинской области ночью в центре, на севере, юго-востоке области – низовая метель, усиление ветра в центре, на юго-востоке области 15-20 м/с.

В Костанайской области на севере, западе области – туман, низовая метель, усиление ветра на западе, юге области 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области – гололед, на севере, в центре - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

На севере Западно-Казахстанской области – туман.

Ночью на востоке и в центре Атырауская области – туман.

На севере, западе Мангистауской области ожидаются туман, гололед.