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    07:11, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Какая погода будет в Казахстане 21 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 сентября на большей части РК под влиянием фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут дожди, на юго-западе с грозами, на севере и востоке – небольшие осадки (дождь, снег). Лишь на юге, юго-востоке, северо-западе и в центре страны ожидается погода без осадков. На юге и западе республики ожидается усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря, на севере, востоке и западе – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Мангистауской области ночью на севере и северо-западе ожидается гроза, днем на юго-востоке пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Туркестанской области в горных районах ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    В Атырауской области ночью и утром на западе ожидается туман, днем на юго-востоке – усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем на юге Кызылординской, на западе Западно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    На северо-востоке Восточно-Казахстанской, ночью и утром на юго-востоке Костанайской, на северо-западе Северо-Казахстанской областей ожидается туман.

    На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, на юго-западе, западе, в центре Костанайской, на юге, западе и в центре Карагандинской, на востоке и юге Западно-Казахстанской, на юге Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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