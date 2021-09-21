Какая погода будет в Казахстане 21 сентября
В Мангистауской области ночью на севере и северо-западе ожидается гроза, днем на юго-востоке пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской области в горных районах ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Атырауской области ночью и утром на западе ожидается туман, днем на юго-востоке – усиление ветра 15-20 м/с.
Днем на юге Кызылординской, на западе Западно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
На северо-востоке Восточно-Казахстанской, ночью и утром на юго-востоке Костанайской, на северо-западе Северо-Казахстанской областей ожидается туман.
На большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, на юго-западе, западе, в центре Костанайской, на юге, западе и в центре Карагандинской, на востоке и юге Западно-Казахстанской, на юге Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.