Какая погода будет в Казахстане 14 мая

Под влиянием Южного циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и усилением ветра, на западе – сильные дожди. На юго-западе, юго-востоке страны ожидается пыльная буря. Лишь в центре, на юге РК ожидается погода без осадков. Ночью и утром на севере, северо-западе страны ожидается туман.

В Мангыстауской, Карагандинской областях, в области Улытау, на севере, западе, юге, в центре области Жетысу, на западе, севере, юге области Абай, на севере, юго-востоке Жамбылской, в горных районах Туркестанской, на севере, западе Алматинской, на юге, западе Атырауской, на юге, западе Актюбинской, на западе, севере, востоке Павлодарской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, на северо-востоке Мангистауской, в центре области Улытау, на западе, в центре Жамбылской, на юге Карагандинской, на юго-востоке Актюбинской областей, на северо-западе, востоке области Жетысу, на северо-западе, в центре области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской, Кызылординской областях, в областях Жетысу, Улытау, на юге Актюбинской, на западе, юге Карагандинской областей ожидается сильная жара 35-43 градусов.