Какая погода будет в Казахстане 14 - 17 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз на 14 - 17 декабря 2019 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Арктический холодный фронт, вызвавший понижение температуры и снегопады в северных областях республики, продолжит перемещаться через южные, центральные и восточные области на Алтай. Вслед ему распространяется антициклон, с которым ожидается понижение и на остальной территории Казахстана. Но и он надолго не задержится. Уже в понедельник 16 декабря с европейской части России на западные области республики начнёт перемещаться очередной атмосферный фронт, который принесёт с собой осадки и повышение температуры воздуха. Туман и гололёд, наблюдавшиеся в большинстве областей республики, будут сохраняться и в этот прогнозируемый период», - говорится в прогнозе синоптиков.