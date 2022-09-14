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Какая погода будет в Казахстане 14 – 16 сентября

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Сентября 2022, 12:30
Какая погода будет в Казахстане 14 – 16 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 14 - 16 сентября 2022 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

«На северную половину Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние Северо-западный холодный антициклон. На западе, северо-западе, востоке, юго-востоке республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохранятся дожди, в горных районах востока, юго-востока страны ночью возможен переход дождя в мокрый снег. Ночью 15 сентября на востоке – сильные осадки (дождь, мокрый снег). По республике ожидается усиление ветра. В ночные часы на севере, северо-западе, в центре, на востоке, 15-16 сентября в горных районах юго-востока республики ожидаются заморозки до 5 градусов», - говорится в сообщении синоптиков.


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