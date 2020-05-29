Какая погода будет в июне в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первой декаде июня с прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды - кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, выпадением града, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В середине первой декады в северной половине, в конце периода на востоке Казахстана температура воздуха постепенно понизится ночью от +12+20°С до +8+13°С, днем от +27+35°С до +17+25°С.

На юге и юго-востоке страны ослабление жары ожидается в середине первой декады – ночью от +17+25°С до 12+17°С, днем от +35+44°С до +30+35°С. Аналогичное понижение повторится во второй и третьей декадах месяца.

На западе республики ожидается колебание температур ночью от +13+18°С до +5+13°С, днем от +23+33°С до +30+38°С.

В течение месяца с частой сменой циклонов и антициклонов жаркие дни без осадков будут сменятся прохладной погодой с дождями и грозами.

В дальнейшем пики тепла ожидаются в юго-западной половине республики в середине месяца с температурой воздуха ночью +17+28°С, днем +36+43°С.

В северо-восточной половине – в конце второй и начале третьей декады с температурой воздуха ночью +15+20°С, днем +33+39°С.

В среднем за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°С на большей части РК, около нормы в Северо-Казахстанской области, в северной половине Костанайской, Акмолинской, Павлодарской областей.

Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, меньше нормы – в юго-западной половине РК.