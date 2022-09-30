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Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня

Редактор:  
Гульмира Байзакова
30 Сентября 2022, 16:55
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О погоде в мегаполисах страны на три дня сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Астане 1 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 4-6 тепла.

2 октября - переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 8-10 тепла.

3 октября - переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 8-10 тепла.

В Алматы 1 октября прогнозируют переменную облачность, погоду без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 10-12 тепла.

2 октября - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 13-15 тепла.

3 октября - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 15-17 тепла.

В Шымкенте 1 октября - переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13, днем порывы15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 20-22 тепла.

2-3 октября - переменная облачность, погода без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 20-22 тепла.


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