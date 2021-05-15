Какая погода будет в Алматы в выходные

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Неустойчивая погода сохранится в ближайшие дни в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозу синоптиков, в большинстве регионах Казахстана обширный Северо-Западный антициклон сохранит малооблачную, спокойную и сухую погоду. А также ожидается повышение температурного фона ночью в северной половине республики до 8-16, днем до 25-33 тепла, в западных и южных регионах ночью до 12-20, днем до 28-36 тепла.

Тем не менее, в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской областях сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града.

«15 мая в Алматы будет переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 16-18 тепла. На 16 мая ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-восточный 2-7, при грозе порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 20-22 тепла», - сообщили в РГП «Казгидромет».

В начале следующей недели погода значительно потеплеет. 17 мая в мегаполисе будет переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 23-25 тепла.