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    21:21, 14 Май 2021 | GMT +6

    Какая погода будет в Алматы в выходные

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Неустойчивая погода сохранится в ближайшие дни в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По прогнозу синоптиков, в большинстве регионах Казахстана обширный Северо-Западный антициклон сохранит малооблачную, спокойную и сухую погоду. А также ожидается повышение температурного фона ночью в северной половине республики до 8-16, днем до 25-33 тепла, в западных и южных регионах ночью до 12-20, днем до 28-36 тепла.

    Тем не менее, в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской областях сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града.

    «15 мая в Алматы будет переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 16-18 тепла. На 16 мая ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-восточный 2-7, при грозе порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 20-22 тепла», - сообщили в РГП «Казгидромет».

    В начале следующей недели погода значительно потеплеет. 17 мая в мегаполисе будет переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 23-25 тепла.


    Теги:
    Погода Казгидромет Алматы
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