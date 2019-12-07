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06.12.2019 20:32
Какая погода будет 8 декабря в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На севере, востоке и центре республики с прохождение атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике сохранятся туман, гололед, метель, усиление ветра, на севере Казахстана ночью ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.
В Павлодарской области местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра ночью на большей части, днем местами 15-28 м/с, ночью порывы 30 м/с и более.
В Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях местами – туман.
В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, ночью Алматинской областях местами ожидается туман. В Кызылординской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с, в Актюбинской области местами гололед.
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