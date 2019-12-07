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Какая погода будет 8 декабря в Казахстане

7 Декабря 2019 23:33
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Какая погода будет 8 декабря в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На севере, востоке и центре республики с прохождение атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике сохранятся туман, гололед, метель, усиление ветра, на севере Казахстана ночью ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

В Павлодарской области местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра ночью на большей части, днем местами 15-28 м/с, ночью порывы 30 м/с и более.

В Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях местами – туман.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, ночью Алматинской областях местами ожидается туман. В Кызылординской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с, в Актюбинской области местами гололед.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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