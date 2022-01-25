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Какая погода будет 26 января в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 января 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
«На западе, севере и востоке страны фронтальные разделы будут вызывать осадки преимущественно в виде снега, низовую метель, усиление ветра и гололедные явления. На остальную часть РК сохранит свое влияние отрог антициклона – ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман», - говорится в сообщении «Казгидромета».
Ночью на юго-западе, днем на северо-западе, севере Актюбинской области ожидается низовая метель, на севере области – туман, днем на северо-западе, в центре области – усиление ветра 15-20 м/с.
На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на севере области – туман.
На юго-западе Мангистауской области ожидается гололед, на юго-востоке, в центре области – туман.
На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, на севере области – туман, ночью на востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.
На западе, юго-западе Павлодарской области ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе области – туман.
На юге Акмолинской, на юге и востоке Алматинской, на юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской, на севере, востоке, в центре Атырауской, на севере, востоке Костанайской, на севере, в центре Кызылординской, на севере, в горных, предгорных районах Жамбылской областей ожидается туман.
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