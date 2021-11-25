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Какая погода будет 26 ноября в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдет снег, в южной части страны – осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки. Лишь на западе РК ожидается погода без осадков. Также по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра», - говорится в сообщении «Казгидромета».
В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью на западе области, в горных, предгорных районах – усиление ветра 15-20, на горных перевалах 25 м/с.
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе, северо-востоке, в горных области – усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.
В восточной части, в центре, на юге Восточно-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 25 м/с.
Утром и днем на севере, западе Акмолинской области ожидается низовая метель, на юге области – туман, днем на севере, востоке области - усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью на востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, на севере области – туман.
На севере Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, на юге области – туман.
Ночью на севере Актюбинской области ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, днем на юге области – усиление ветра 15-20 м/с.
На севере и востоке Алматинской области – усиление ветра 15-20 м/с.
На юго-востоке Павлодарской области ожидается низовая метель, на севере области – туман.
В центре Кызылординской, на севере Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, Мангыстауской областей – туман.Ранее сообщалось, что в 10 регионах страны объявлено штормовое предупреждение.
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