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Какая погода будет 20 ноября в Казахстане

19 Ноября 2021 23:35
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Какая погода будет 20 ноября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 20 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«На севере и западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды – ожидаются снег, усиление ветра с метелью, на западе – гололед. На остальной территории ожидается погода без осадков», - говорится в сообщении синоптиков.

В Северо-Казахстанской области ночью на юго-западе, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Акмолинской области ночью и утром ожидается низовая метель, на севере, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере и в горных районах Алматинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-западе, севере Актюбинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на северо-западе области низовая метель, гололед.

На востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью с низовой метелью.

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью на западе Карагандинской области ожидается туман, днем на западе, юге области усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке Восточно-Казахстанской, на севере Кызылординской областей ночью и утром на западе, севере Атырауской областей ожидается туман.


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#Казгидромет   #Погода  
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