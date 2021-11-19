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Какая погода будет 20 ноября в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 20 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«На севере и западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды – ожидаются снег, усиление ветра с метелью, на западе – гололед. На остальной территории ожидается погода без осадков», - говорится в сообщении синоптиков.
В Северо-Казахстанской области ночью на юго-западе, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
На севере Акмолинской области ночью и утром ожидается низовая метель, на севере, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью и утром на севере и в горных районах Алматинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.
На севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
Днем на северо-западе, севере Актюбинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на северо-западе области низовая метель, гололед.
На востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.
На севере Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью с низовой метелью.
На севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
Ночью на западе Карагандинской области ожидается туман, днем на западе, юге области усиление ветра 15-20 м/с.
На востоке Восточно-Казахстанской, на севере Кызылординской областей ночью и утром на западе, севере Атырауской областей ожидается туман.
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