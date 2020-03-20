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Какая погода будет 20 марта в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На северные и южные области РК начинают оказывать влияние циклоны и связанные с ними фронтальные разделы – пройдут осадки, на юге в виде дождя, на севере в виде дождя и мокрого снега. Центр, северо-восток и восток страны под влиянием уходящего антициклона – сохраняется погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, на северо-западе ожидается гололед.
В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с, местами туман.
В Туркестанской, утром и днем в Кызылординской, днем в Мангистауской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с.
В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман.
В Актюбинской области местами – гололед.
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