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Какая погода будет 20 марта в Казахстане

20 Марта 2020 02:20
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Какая погода будет 20 марта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На северные и южные области РК начинают оказывать влияние циклоны и связанные с ними фронтальные разделы – пройдут осадки, на юге в виде дождя, на севере в виде дождя и мокрого снега. Центр, северо-восток и восток страны под влиянием уходящего антициклона – сохраняется погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, на северо-западе ожидается гололед.

В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с, местами туман.

В Туркестанской, утром и днем в Кызылординской, днем в Мангистауской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Актюбинской области местами – гололед.


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Ключевые слова: Казгидромет,
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