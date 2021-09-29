НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая поддержка оказывается отечественному бизнесу в аккредитации и сертификации, рассказал председатель правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» Берик Бекенов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе анализа мы рассматриваем возможности кооперации и решения проблемных вопросов в промышленности, в том числе отдельных предприятий. В данном направлении инструментом в поддержке отечественной промышленности стал совместный проект с Всемирным банком – Служба развития поставщиков. Проект направлен на повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий путем содействия в аккредитации у крупных заказчиков и возмещения расходов по сертификации до 70%. На первом этапе нами были отобраны 200 предприятий, выработаны индивидуальные планы развития. По итогам работы 82% предприятий улучшили собственные бизнес-процессы», – сказал Б. Бекенов.

По его словам, на сегодня 43 предприятия получили статус аккредитованных поставщиков наравне с иностранными предприятиями в базах данных таких заказчиков, как КПО, ТШО, АрселорМиттал Темиртау, Казцинк, Казахмыс, КазМинералс и другие. Кроме того, 28 предприятиям на 123 млн тенге оказана финансовая поддержка по возмещению затрат на сертификацию. К примеру, производителю полиэтиленовых и полипропиленовых труб «Уральской торгово-промышленной компании» возмещены расходы по получению международной сертификации Американского института нефти и газа.

«Еще одно ключевое направление нашей работы – это прямая поддержка предприятий обрабатывающей промышленности. «QazIndustry» является оператором Министерства индустрии и инфраструктурного развития по предоставлению мер поддержки, направленных на стимулирование повышения производительности труда промышленных предприятий. Вышеуказанные меры государственного стимулирования в виде возмещения части затрат позволяют отечественному бизнесу привлекать зарубежных специалистов, повышать квалификацию своих сотрудников, производить шеф-монтаж, пусконаладку оборудования, внедрять автоматизированные системы управления, проводить аудит, сертифицировать продукцию. Предприятиям возмещаются до 40% понесенных затрат. Заявки принимаются круглогодично на сайте qazindustry.gov.kz. В целом, за 8 месяцев 2021 года возмещены затраты по 56 заявкам на общую сумму более 250 млн тенге», – сообщил Б. Бекенов.