Какая поддержка была оказана электроэнергетической отрасли Казахстана в условиях пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2020 год выдался нелегким для разных сфер, в том числе для электроэнергетической отрасли Казахстана. В Министерстве энергетики рассказали, какая поддержка была оказана отрасли в условиях пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для поддержки отечественной нефтепереработки в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, Правительство приняло следующие меры: отменен запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы Казахстана, запрет вывоза нефтепродуктов за пределы стран Таможенного союза. До конца текущего года освобождены от уплаты акцизов производители подакцизных товаров по бензину и дизельному топливу, реализуемых на экспорт. Также введен запрет на железнодорожные поставки бензинов и дизельного топлива из России в Казахстан. До конца текущего года обнулены ставки вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, в том числе на бензин, дизельное топливо и мазут.

Как отметили в ведомстве, реализация вышеперечисленных мер позволила минимизировать риски остановки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Казахстане в условиях мирового снижения потребления нефтепродуктов.

Министерство энергетики также скорректировало план по переработке нефти с 17 до 15,5 млн тонн на 2020 год, чтобы избежать затоваривание внутреннего рынка нефтепродуктами и остановки НПЗ. Помимо этого в Казахстане действует мораторий на проведение профилактического контроля подконтрольных субъектов и посещение недропользователей до конца 2020 года (за исключением разрешительного контроля и внепланового порядка).

В 2020 году деятельность Министерства энергетики была направлена на поддержание нефтяной отрасли в кризисных условиях. По итогам 11 месяцев 2020 года добыча нефти составила 78,5 млн тонн, экспорт нефти – 63 млн тонн, объем переработки - 14,4 млн тонн.

В связи с распространением коронавируса и введением карантина в большинстве стран, наблюдался дисбаланс спроса и предложения, падение цен на нефть, рост мировых запасов нефти. Для того чтобы не допустить затоваривание нефтехранилищ, остановки месторождений и избежать резкого падения цен на нефть, Казахстан присоединился к сделке ОПЕК+ и ограничил добычу нефти.

Благодаря данным ограничениям и аналогичным мерам со стороны других нефтедобывающих стран – участниц соглашения ОПЕК+, наблюдается постепенное восстановление баланса спроса и предложения на мировом нефтяном рынке и цен на нефть. К примеру, если в апреле цена на баррель нефти марки Brent составляла 19$, то к декабрю 2020 года уже 51$.

В связи с указанными ограничениями, прогноз добычи нефти в Казахстане на 2020 год пересмотрен с 90 до 85 млн тонн. Благодаря соглашению ОПЕК+ удалось не допустить аварийной остановки месторождений, сохранить рабочие места, а также избежать затоваривания нефтехранилищ.