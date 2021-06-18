Какая ответственность грозит за поджигание тополиного пуха – пожарные СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске пожарные отмечают рост возгораний сухой травы, мусора, камыша и тополиного пуха. С начала пожароопасного периода зарегистрировали более 150 случаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, каждое третье из таких возгораний – тополиный пух. Из-за поджигания пуха недавно в Петропавловске едва не сгорели типография и жилой дом.

«По статистике, причиной большинства таких возгораний пуха является детская шалость. Особенно опасны такие игры во время жаркой и ветреной погоды. Воспламенившийся пух мгновенно переходит на ближайшую деревянную постройку. Особую опасность представляет тополиный пух, который, скапливаясь возле строений, складов, тары и лесоматериалов, во дворах около стоянок автотранспорта, служит пищей для огня. Источником возгорания может послужить непотушенный окурок или спичка, проведение огневых работ или просто детская шалость», - сказал главный специалист управления по ЧС города Жанат Жумажанов.

Он добавил, что, согласно административному законодательству, дети до 16-ти лет за такие забавы никакой ответственности не несут. Максимум, что им грозит – постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Причиненный ущерб приходится возмещать родителям юных поджигателей.

Всего с начала года в Петропавловске произошло 106 пожаров, в которых погибли 8 человек и 19 получили травмы. Большая часть пожаров случается в жилом секторе.



