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    20:59, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Какая ответственность грозит за поджигание тополиного пуха – пожарные СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске пожарные отмечают рост возгораний сухой травы, мусора, камыша и тополиного пуха. С начала пожароопасного периода зарегистрировали более 150 случаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, каждое третье из таких возгораний – тополиный пух. Из-за поджигания пуха недавно в Петропавловске едва не сгорели типография и жилой дом.

    «По статистике, причиной большинства таких возгораний пуха является детская шалость. Особенно опасны такие игры во время жаркой и ветреной погоды. Воспламенившийся пух мгновенно переходит на ближайшую деревянную постройку. Особую опасность представляет тополиный пух, который, скапливаясь возле строений, складов, тары и лесоматериалов, во дворах около стоянок автотранспорта, служит пищей для огня. Источником возгорания может послужить непотушенный окурок или спичка, проведение огневых работ или просто детская шалость», - сказал главный специалист управления по ЧС города Жанат Жумажанов.

    Он добавил, что, согласно административному законодательству, дети до 16-ти лет за такие забавы никакой ответственности не несут. Максимум, что им грозит – постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Причиненный ущерб приходится возмещать родителям юных поджигателей.

    Всего с начала года в Петропавловске произошло 106 пожаров, в которых погибли 8 человек и 19 получили травмы. Большая часть пожаров случается в жилом секторе.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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