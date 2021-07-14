Какая ответственность грозит за использование поддельных документов о вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала июля в Казахстане выявлено 41 объявление о продаже сертификатов (паспортов) вакцинации либо бланков анализов с положительными или отрицательными результатами тестов. Об этом сообщает пресс-служба МВД РК, передает МИА «Казинформ».

Коронавирусная инфекция COVID-19 и связанные с ней проявления внесли существенные корректировки во все сферы жизнедеятельности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что всеобщая вакцинация — единственный путь к восстановлению нормальной жизни и сохранению здоровья людей.

В этой связи Министерством внутренних дел, по поручению Главы государства, уделяется особое внимание всем преступным проявлениям, связанным с данным заболеванием.

Необходимо отметить, что некоторые недобросовестные граждане используют сложившуюся ситуацию для наживы, подделывают результаты ПЦР-тестирования и паспорта вакцинации, создавая условия для распространения коронавируса.

В основном предложения о продаже размещаются в сети Интернет, посредством социальных сетей и мессенджеров, а «продавцы» часто используют виртуальные телефонные номера, которые постоянно меняют.

Поэтому в МВД и его территориальных подразделениях работают постоянные мониторинговые группы по выявлению объявлений по продаже поддельных документов. Только с начала июля выявлено 41 такое объявление, где за определенную сумму предлагаются поддельные сертификаты (паспорта) вакцинации, либо бланки анализов с положительными или отрицательными результатами тестов.

Установлена принадлежность всех ресурсов к зарубежным техническим площадкам (Telegram, Instagram, Вконтакте) , с содержанием объявлений о продаже медсправок и сертификатов вакцинации на территории России, Украины, Индии и США.

Лица, приобретшие поддельные документы на территории этих стран, могут также повлиять на эпидемиологическую ситуацию. В этой связи, информация о ресурсах для блокирования доступа казахстанских пользователей направлена в уполномоченный орган.

Органами внутренних дел проводятся и другие мероприятия по выявлению фактов продажи подложных ПЦР-справок и паспортов вакцинации. Полицейскими продолжается проверка медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин по выявлению фактов выдачи фиктивных документов.

Так, работники трех медицинских учреждений Алматы изобличены в подделке результатов ПЦР и паспортов вакцинации.

В двух случаях на подделке документов были пойманы сотрудники двух частных медицинских центров, а также был выявлен факт продажи медицинскими работниками паспортов вакцинации и незаконного уничтожения вакцин в поликлинике.

В первом случае работник лаборатории при клинике при содействии двух медсестер центра за денежное вознаграждение организовали сдачу ПЦР-теста без забора биоматериала с отрицательным результатом.

Полицейскими также задержан врач-эндоскопист медицинского центра «Сункар», ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество. В ходе личного обыска в процессуальном порядке были изъяты результаты ПЦР-тестов, а также денежные средства.

Также задержана старшая медицинская сестра городской поликлиники №4, которая дала признательные показания о том, что за денежное вознаграждения в сумме 15 тысяч тенге занималась фиктивной регистрацией в журнале отметок о получении вакцины. Следствие продолжается.

При проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции Павлодарской области задержана медсестра поселкового фельдшерского пункта. Она занималась продажей за 5000 тенге паспортов вакцинации с внесением в базу «egov». Проводится досудебное расследование.

Полицейскими Акмолинской области по ранее начатому расследованию задержан 22-летний местный житель, который оказывал посреднические услуги по получению за 26 тыс. тенге паспортов вакцинации, без фактического получения прививки. Проводятся мероприятия по установлению причастности медицинских работников поликлиники Кокшетау к этим противоправным действиям.

В Нур-Султане также выявлены лица, сбывающие фиктивные справки о прохождении ПЦР-тестов.

Полицейскими задержан директор частного медицинского центра, который подозревается в продаже фиктивных справок с отрицательным результатом ПРЦ-тестирования. Установлено, что он за незаконную услугу получал от «клиентов» по 6 тысяч тенге. В настоящее время полицейские выясняют точное количество лиц, незаконно получивших справки о прохождении ПЦР-тестов.

Также сотрудниками столичной полиции установлен казахстанец, который, находясь за пределами страны, изготавливал и сбывал справки в электронном варианте с отрицательным результатом ПЦР-теста за 5500 тенге.

В Алматы выявлена туристическая компания, причастная к изготовлению 143 паспортов вакцинации при оформлении выезда паломников в Королевство Саудовская Аравия. Проводится досудебное расследование.

Необходимо отметить, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование - арест до 40 суток.

С начала года органами внутренних дел возбуждено 25 уголовных дел по сбыту и использованию поддельных ПЦР-тестов и 11 - паспортов вакцинации.

В этой связи, МВД обращается к гражданам - не позволяйте вовлекать себя в уголовный процесс и оградите от этого своих родных и близких. Кроме того, пытаясь приобрести ложные документы, можно стать жертвами мошенников.



