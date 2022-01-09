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Какая обстановка в военных городках

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Января 2022, 18:00
Какая обстановка в военных городках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны РК рассказали об обстановке в военных городках в Жамбылской области (Гвардейский) и Восточно-Казахстанской области (Аягоз), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на происходящие события в стране, у жителей гарнизонов Аягоз, Гвардейский, все стабильно. На высоком уровне соблюдаются все меры предосторожности. Расположенные в военных городках магазины и торговые центры работают в штатном режиме», - говорится в сообщении ведомства.

Военнослужащие обеспечивают для жителей военных городков безопасность и комфортные условия проживания. Исключены перебои в поставке электроэнергии, воды и теплоснабжения.

В обычном режиме функционируют магазины, банки, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры. Силами воинских частей обеспечивается охрана и противодиверсионная безопасность военных городков. Единственное желание жителей – стабилизация обстановки и мир на всей территории Казахстана.


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