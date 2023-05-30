Какая медицинская помощь оказывается ВИЧ-инфицированным в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Медицинская помощь инфицированным вирусом иммунодефицита человека оказывается с уровня первичной медико-санитарной помощи и 20 центрами по профилактике инфекции вируса иммунодефицита человека. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На республиканском уровне координирует и мониторит деятельность службы Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний. Хочу отметить, что в целом в стране проводятся системные мероприятия по улучшению доступности услуг для инфицированных ВИЧ пациентов и ключевых групп населения», - сказала Ажар Гиният.

Та на сегодня как отметила министр:

Первое: усовершенствованы нормативно-правовые документы, регламентирующие оказание медицинских услуг инфицированным вирусом иммунодефицита человека и лекарственное обеспечение;

Второе: расширен список лекарственных препаратов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи с 12 до 16 наименований

Третье: в стране с 1986 года последовательно внедряются международные рекомендации. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения внедрен комплексный пакет услуг включающий 12 направлений по профилактике, диагностике и лечению.

Четвертое: в информационно-образовательной работе применяются новые технологии, такие как социальные сети, тик-токи, чат-боты.

В результате планомерной работы, внедрения международных рекомендаций, государственной поддержки по обеспечению доступа к профилактическим программам и лечению:

- увеличился охват и эффективность лечением в 1,3 раза (увеличился с 65% в 2018 году до 87% в 2022 году);

- снизился показатель смертности от синдрома приобретённого иммунодефицита в 1,7 раза (снизился от 1,4 на 100 тыс. населения в 2018 году до 0,9 в 2022 году);

- снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку в два раза (снизился от 4,3% в 2018 году до 2,6% в 2022 году).