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Какая мечта сбылась у Зульфии Габидуллиной

1 Октября 2019 01:15
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Какая мечта сбылась у Зульфии Габидуллиной

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Участницей веломарафона незрячих и слабовидящих спортсменов в рамках проекта «Спорт без границ» стала паралимпийская чемпионка, победитель проекта «100 новых лиц» рекордсменка, мастер спорта Республики Казахстан международного класса Зульфия Габидуллина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Таразе участников республиканского веломарафона Алматы – Туркестан «По великому Шелковому пути предков» торжественно приветствовали на Аллее Молодежи в центре города.

С восторгом встретили таразцы паралимпийскую чемпионку, свою землячку Зульфию Габидуллину.

«Я всегда мечтала об этом, - рассказала спортсменка. – С тех пор, как услышала про веломарафоны среди людей с ограниченными возможностями, стала интересоваться, как можно принять участие. Нужна была специальная приставка к коляске, которую ты крутишь руками как педали велосипеда. Мне помогли ее достать. Когда поступило предложение принять участие в марафоне, я обрадовалась. Ведь у меня как раз свободное время – никаких турниров! Оставалось только спросить разрешение у тренера. Он, конечно, не мог отказать мне, и вот я – участница проекта».

Четвертый веломарафон уникальной команды из 18 незрячих и слабовидящих спортсменов в сопровождении волонтеров стартовал в Алматы в рамках программы «Рухани жаңғыру».

Как отметил руководитель проекта «Спорт без границ» Бахтияр Базарбеков, за последние четыре года это уже четвертый веломарафон. «Первый – это пробег из Алматы в Астану, второй – оттуда же на Иссык-Куль, третий был уникальным – в Париж. В прошлом году мы объехали шесть стран, посетили 36 городов, проехали шесть тысяч километров. В этом году мы посвящаем марафон нашей любимой Родине, ее южным краям».

Участники проекта «Спорт без границ» преодолеют 1000-километровый маршрут Алматы - Туркестан, пролегающий по древнему Великому Шелковому пути, в течение десяти дней. Их цель - развитие экотуризма, популяризация велосипеда как экологически чистого вида транспорта, пропаганда бережного отношения к окружающей среде.

Напомним, впервые в истории Казахстана на XV летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро Зульфия Габидуллина завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров по плаванию в вольном стиле. Свою золотую медаль она выиграла не только с мировым, но и с паралимпийским рекордом - 1:30.07. Она капитан паралимпийской сборной Казахстана, серебряный и трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира 2013 - 2015 годов, победитель Пара-Азиатских игр-2014, неоднократный победитель Всемирных игр, золотой призер Паралимпийского чемпионата мира-2017, 14-кратная рекордсменка мира. Личный тренер спортсменки - заслуженный тренер Казахстана Саттар Бейсенбаев, директор Таразского спортивного клуба для людей с ограниченными физическими возможностями.


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Ключевые слова: Жамбылская область, Спорт,
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Автор:

Галина Скрипник

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