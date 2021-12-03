Какая марка из выпускаемых в Казахстане автомобилей является самой продаваемой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какая марка из выпускаемых в Казахстане автомобилей является самой продаваемой в республике, рассказал на брифинге в СЦК аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 9 месяцев текущего года, 4 бренда, производимых на базе ТОО «СарыаркаАвтоПром», находятся в пятерке самых продаваемых марок в Казахстане, при этом, автомобили «Chevrolet», успешно запущенные в прошлом году в Костанае, возглавляют данный рейтинг», - сказал Архимед Мухамбетов.

Ранее сообщалось , что машиностроительной отраслью Костанайской области с начала 2021 года произведено продукции на 363,7 млрд. тенге. «С января этого года произведено продукции на 363,7 млрд. тенге с ростом на 20,8%. Доля машиностроения составляет 41,5% от общего объёма обрабатывающей промышленности региона», - сказал Архимед Мухамбетов.

По данным акимата, автопромом с марта 2021 года начата сборка автомобилей марки «KIA» и за отработанный период уже собрано 7 863 единиц.