Какая компенсация полагается в случае перехода на дистанционную работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет осуществляться оплата труда в случае перехода на дистанционный вариант работы, рассказал заместитель руководителя управления контроля качества городской среды города Нур-Султан (государственный инспектор труда) Ерлан Исмагулов в ходе онлайн брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По соглашению сторон и в случае если позволяет производственный процесс в период карантина работодатель вправе установить дистанционную работу. Согласно статье 138 Трудового Кодекса РК дистанционная работа является особой формой осуществления трудового процесса», - сказал Ерлан Исмагулов.

Он также пояснил о месте расположения работодателя и применении в процессе работы информационных, коммуникационных технологий.

«Работодатель предоставляет работнику средства коммуникаций и несет расходы по их установке и обслуживанию. В случае, когда работник использует собственные средства коммуникаций на постоянной основе, работодателем выплачивается компенсация, размер и порядок выплаты которой устанавливается по соглашению с работником. По соглашению сторон дистанционному работнику могут возмещаться и иные расходы, связанные с выполнением работы для работодателя, то есть стоимость электроэнергии, воды и другие расходы», - уточнил Ерлан Исмагулов.

По его словам, для работников, занятых на дистанционной работе, устанавливается фиксированный учет рабочего времени, особенности контроля за которым определяются в трудовом договоре.

«В данном случае условия осуществления работы, учет рабочего времени, расходы устанавливаются по соглашению сторон, то есть актом работодателя, либо трудовым договором. Оплата заработной платы производится за фактически отработанное время», - резюмировал Ерлан Исмагулов.



