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Какая категория жителей Нур-Султана получила больше всего прививок Pfizer

29 Декабря 2021 12:10
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Какая категория жителей Нур-Султана получила больше всего прививок Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в столице охвачено первым компонентом вакцин против коронавируса 72% подлежащего населения, двумя компонентами - 67,2%. Об этом на брифинге собщила главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По-прежнему защита иммунитета от COVID-19 с помощью вакцинации сохраняет свою актуальность. И на сегодня в столице охват населения первым компонентом вакцины составил 72%, и двумя компонентами - 67,2 % от подлежащего населения», - сказала Сархат Бейсенова,

Наряду с этим, в столице продолжается вакцинация препаратом «Комирнати» (Pfizer) беременных и кормящих женщин, подростков 12-17 лет, которая стартовала 15 ноября.

«За два месяца первым компонентом данной вакцины привит 13 071 человек из подлежащего контингента. В лидерах по получению Pfizer у нас подростки – 8392 детей, следом кормящие мамы – свыше 4348, и беременные женщины - 326 человек. Полный курс иммунизации прошли 8 150 беременных и кормящих женщин, подростков 12-17 лет», - уточнила Сархат Бейсенова.


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#Нур-Султан   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Серик Сабеков

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