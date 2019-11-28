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Какая информация через мобильное приложение «Кунделик» будет платной для родителей

28 Ноября 2019 12:08
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Какая информация через мобильное приложение «Кунделик» будет платной для родителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая информация через мобильное приложение «Кунделик» будет платной для родителей, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом, сама услуга в части получения информации бесплатная, но если необходимо получить информацию через мобильное приложение, в том числе рейтинги, аналитику, сравнение, то за это родители должны платить согласно договору с МОН и услугодателем», - пояснил Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса.

В свою очередь, депутат Азат Перуашев не согласился с таким положением дел.

«Бесплатное среднее образование гарантировано в Конституции, там ввели у себя платные услуги за допуск родителей за получением информации успеваемости ученика», - сказал Азат Перуашев.

На что глава МОН пояснил, что сама информация об оценках и обратная связь по текущим оценкам бесплатная, но что касается аналитики, сравнения, рейтинга, то оно платное.

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Ключевые слова: Образование,
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Автор:

Серик Сабеков

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