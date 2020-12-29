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Какая геомагнитная обстановка ждет жителей Земли в новогодние праздники

Автор:  
Сара Кабикызы
29 Декабря 2020, 08:35
Какая геомагнитная обстановка ждет жителей Земли в новогодние праздники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новогодние праздники и, возможно, весь январь пройдут при спокойном Солнце и в комфортной геомагнитной обстановке, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

«Солнце впало в «длительную депрессию» после череды вспышек в начале декабря, поэтому на новогодние праздники, а, возможно, и до конца января активность звезды не ожидается», - говорится в сообщении.

По данным ученых Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, в настоящее время ни на стороне, обращённой к Земле, ни на обратной стороне Солнца нет источников быстрого солнечного ветра. Активность солнечных центров подавлена. Уровень рентгеновского излучения находится на одном из самых низких уровней за весь 2020 год. За последние две недели на нашей звезде не зарегистрировано ни одной сколь-либо заметной, хотя бы слабой, вспышки.

Перерыв в активности Солнца типичен для текущей начальной фазы солнечного цикла, утверждают ученые.

«Как правило, этой энергии хватает на относительно короткие всплески, подобные тому, что произошли в начале декабря, после чего почти всегда наступает продолжительная депрессия. То, что такой период затишья пришёлся в этот раз на конец декабря и январь (а по предварительному прогнозу, спокойным будет весь первый месяц предстоящего года), наверное, может только порадовать», – говорят сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Напомним, жители Земли в декабре пережили сразу четыре значимых астрономических события: полное затмение Солнца, астрономическую зиму, соединение на небосводе двух гигантов - Юпитера и Сатурна и пик метеорного потока Урсиды из созвездия Малая Медведица.


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