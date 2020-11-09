+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 3 °С
USD 432.43 EUR 512.52
RUB 5.57 CNY 65.33
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какая часть вложений в «Сергек» уже возвращена инвесторам в Нур-Султане

9 Ноября 2020 19:11
Поделиться:
Какая часть вложений в «Сергек» уже возвращена инвесторам в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая сумма штрафов была собрана с момента запуска системы видеонаблюдения «Сергек» в столице, сообщила руководитель управления цифровизации и государственных услуг столицы Ботагоз Касыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Новости по теме
Новая паркур-площадка появится в Нур-Султане
Лабораторию  по выпуску ПЦР-тестов могут построить инвесторы в Нур-Султане Нарколабораторию ликвидировали в столице: изъяты галлюциногенные грибы

«Из всех наложенных штрафов, которые составляют 15 млрд, оплачено в бюджет государства уже 11 млрд по Нур-Султану», - сказала Ботагоз Касыбек на заседании постоянной комиссии маслихата по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства.

Спикер добавила, что проект был подписан в 2017 году управлением инвестиций и продолжается реализовываться.

Было отмечено, что проект был реализован по системе государственно-частного партнёрства и акимат уже выплатил 4,7 млрд тенге из 8,2 млрд тенге, вложенных инвесторами в реализацию проекта. В 2021 года запланирован возврат ещё 2,5 млрд тенге.


Подписывайтесь на наш канал:

#Инвестпроекты   #Нур-Султан  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив