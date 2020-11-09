Какая часть вложений в «Сергек» уже возвращена инвесторам в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая сумма штрафов была собрана с момента запуска системы видеонаблюдения «Сергек» в столице, сообщила руководитель управления цифровизации и государственных услуг столицы Ботагоз Касыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Из всех наложенных штрафов, которые составляют 15 млрд, оплачено в бюджет государства уже 11 млрд по Нур-Султану», - сказала Ботагоз Касыбек на заседании постоянной комиссии маслихата по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства.

Спикер добавила, что проект был подписан в 2017 году управлением инвестиций и продолжается реализовываться.

Было отмечено, что проект был реализован по системе государственно-частного партнёрства и акимат уже выплатил 4,7 млрд тенге из 8,2 млрд тенге, вложенных инвесторами в реализацию проекта. В 2021 года запланирован возврат ещё 2,5 млрд тенге.