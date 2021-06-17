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    12:20, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Какая часть поступлений в Нацфонд уже израсходована, сообщили в Счетном комитете

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 96% всей суммы поступлений в Нацфонд в прошлом году мы израсходовали. Об этом заявила председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Плановые параметры республиканского бюджета исполнены. Поступление на 100,2% или 15,1 трлн тенге. Нацфонд в кризисных условиях неопределенности и падения цен на основные экспортные товары Казахстана в очередной раз выполнил роль «подушки безопасности» для страны. При этом 96% всей суммы поступлений в Нацфонд в прошлом году мы израсходовали. Теперь, по мере стабилизации ситуации, необходимо обеспечить его максимальное выполнение», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Сената.

    Ранее сообщалось, что со второго квартала текущего года национальная экономика вышла в положительную зону роста 1,6%.

    «Со второго квартала текущего года национальная экономика вышла в положительную зону роста, по итогам пяти месяцев темп роста ВВП составил 1,6%. На восстановление оказывает влияние продолжающееся оживление сектора услуг, сохранение высокой инвестиционной активности в недобывающих секторах экономики», - сказал заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов на пленарном заседании Сената Парламента РК.


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