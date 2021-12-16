Как журналисты освещали день обретения независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В День Независимости РК видные общественные и государственные деятели делятся впечатлениями и воспоминаниями о том, что они почувствовали, когда страна обрела независимость. Корреспонденты МИА «Казинформ» побеседовали с мастерами пера, которые освещали историческое для страны событие.

Самый важный день в истории: от тревоги до ликования

Самый важный день в истории: от тревоги до ликования. Так описывает эту дату журналист Сара Мустафина, которая проработала свыше 30 лет в Международном информационном агентстве «Казинформ» (КазТАГ).

«16 декабря 1991 года Казахстан обрел независимость. На карте мира появилось новое государство. Мы с главным выпускающим редактором Тамарой Толикиной вычитали это историческое сообщение и срочно отправили во все СМИ республики с волнением и еще непонятным ощущением от всего происходящего. Часа через три пришло заявление от Правительства Турции, которое первым признало суверенитет Казахстана. И новость под грифом «как сообщает КазТАГ» (Казинформ) быстро распространилась по всему миру. Затем многие страны выступили с подобными официальными заявлениями. Тогда в обществе царили и воодушевление, и растерянность одновременно. Представители интеллигенции ликовали, ведь наконец-то сбылась вековая мечта казахского народа о своей независимости. Кто-то с трудом воспринял, жалея о распаде СССР. Люди часто ссылались на могущество некогда мировой державы, не понимали, каких перемен ждать в самостоятельном Казахстане. Особенно встревожены были представители старшего поколения и некоренных национальностей. Многие из них сразу стали подумывать о переезде на свою историческую родину. И, действительно, в начале 1990-х годов республику покинуло немало немцев, греков, русских и т.д. Впрочем, многие остались и вместе со всеми продолжили строить независимый Казахстан», - рассказала Сара Мустафина.

Как отметила Сара Губайдуллаевна, на ее глазах происходили новые процессы в молодом государстве – создание своей системы государственного управления, новых структур и ведомств, назначения первых руководителей, разработка герба, флага и гимна, установление дипломатических отношений с другими странами, выпуск тенге…

«Обо всем этом мы, как журналисты, писали, рассказывали людям. Прошло почти 30 лет. Сегодня Казахстан признан полноправным и активным членом мирового сообщества с уникальной моделью внутренней стабильности и развития. Мы выступаем медиаторами международных конфликтов, собираем на своей земле глобальные и региональные форумы, стали лидером антиядерного движения.

Поездки в составе официальных делегаций в ходе пресс-туров по странам ближнего и дальнего зарубежья позволили мне воочию наблюдать, как формировалась наша внешняя политика. Конечно, особое место занимали поездки с Первым Президентом. Считаю, что во многом благодаря его прирожденному таланту дипломата независимый Казахстан выстроил крепкие партнерские отношения со многими государствами и наладил эффективное взаимодействие с ведущими международными организациями.

Оглядываясь назад, всегда поражаюсь, как новое, совсем молодое государство сумело не только выстоять, но и отстоять свои позиции, сколько сил было затрачено его руководством, чтобы убедить народ: независимость – не на время, а навсегда. Действительно, сейчас это наша главная и сакральная ценность. Задача новых поколений казахстанцев – сохранить, укрепить и приумножить все достижения независимости», - поделилась Сара Мустафина.

Я - журналист независимого Казахстана!

«Я все еще помню 16 декабря 1991 года. Работал парламентским корреспондентом Казахского радио. Мне было тогда 25 лет, совсем молодой. Мы с нетерпением ждали наступления этого момента. Тогда нашими руководителями были Руслана Кудайбергенова, Умитжан Балтаева. Тогда Атырау еще именовался как Гурьев. Тогда вместе с диктором Нурланом Онербаевым выдали новость «Президент Казахской ССР с рабочим визитом посетил город Атырау». Казахской и русской редакцией руководил Солдатенко, уроженец Украины. Он предоставлял нам творческую свободу. Так мы готовились к важной дате для страны. Все 14 стран уже провозгласили свою независимость, оставались только мы. Директором Казахского радио был Куаныш Орманов, который также поддерживал наши идеи», - поделился известный журналист Махат Садык.

После обретения независимости он выпустил ряд интервью с известными депутатами, как Шерхан Муртаза, Камал Смайылов, Балгабек Кыдырбек.

«В эфире радио с особой гордостью произнес фразу: «Являюсь журналистом независимой страны, казахом независимого Казахстана». А 16 декабря сразу же после окончания заседания Парламента на площади Республики (в Алматы) прошел митинг. На трибуну вышел Нурсултан Назарбаев, рядом с ним был Мухтар Шаханов.

«Провозгласили Независимость. Буквально недавно позвонил Президент Турции. Первой страной, признавшей нашу независимость, стала Турция», - сказал Нурсултан Назарбаев. Действительно Турция первой отправила телеграмму. В толпе людей заметил Олжаса Сулейменова. Подошел к нему и взял интервью. Сейчас многие говорят о том, что он не разговаривает на казахским языком. Однако тогда мы беседовали на казахском, он свободно владел языком», - отметил известный журналист.

По его словам, в выходные дни представители интеллигенции Советказы Акатаев, Салык Зиманов, Манаш Козыбаев читали лекции в университете.

«Они рассказывали о том, какой должна быть независимая страна, как об этом вещать в эфире. Так, мы потихоньку рассказывали о реализуемых реформах других стран после обретения независимости. В этом плане нам предоставляли свободу слова. А газеты не могли такое напечатать, потому что за каждым словом следил идеологический отдел Коммунистической партии. Тогда и не было такого требования, как сейчас: 2 месяца хранить выпускаемые в эфиры радиоматериалы...», - поделился известный журналист Махат Садык.