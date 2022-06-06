Как живут уличные музыканты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Музыка, как хобби, терапия, подушка безопасности. Так говорят молодые уличные музыканты о своем увлечении. Без музыки под открытым небом столичные парки и скверы уже невозможно представить. Корреспондент МИА «Казинформ» поинтересовалась, как они зарабатывают на жизнь, можно ли «заказать» их на ивенты и что думают горожане об их творчестве.

Абылайхан Борамбай и Орманбек Абилов – студенты столичных вузов. Абылайхан учится в Аграрном университете по специальности «Теплоэнергетика» . Б олее 5 лет выступает на улице. Орманбек по профессии переводчик. Уже в следующем году станет дипломированным специалистом. На улице поет третий год.

«Для меня музыка – это подушка безопасности, мое хобби. Основная профессия касается теплоэнергетики. После окончания вуза планирую работать по специальности», - cказал Абылайхан .

«Английский начал изучать с помощью песен. Если с музыкой что-то не получится, то есть диплом. Всегда должна быть страховка, потому что музыка – это тонкая вещь», - отметил Орманбек .

Ребята выступают на территории В одно-зеленого бульвара. С 17:00 до 22:00 они исполня ют все, что попросят слушатели. К слову, В одно-зеленый бульвар стал вторым домом многих уличных музыкантов. У них есть своя группа в Instagram , где каждый договаривается о том, в какой день будет выступать.

«На самом деле, на бульваре выступает множество разных музыкантов. Однако в столице не так много площадок, где музыканты могут просто выступить. Если в городе будет больше музыкаль ных пространств, то и количество музыкантов увеличит ся «, - считает Орманбек Абилов .

Сегодня мы застали их в компании друзей. Темирлан и Чингиз уже давно поют на улице. Молодые ребята выступают по очереди .

« Мы не просто музыканты . Свободное время проводим вместе , подружились . Нас с вязала музыка. Как и все уличны е музыканты, мы встретили друг друга в столичном парке. Затем решили расширить круг уличных музыкантов. Если видим, что кто-то в одиночку выступает на Арбате, то просто подходим, знакомимся, обмениваемся контактами. Так образ овалась наша музыкальная группа «, - сообщил Орманбек Абилов .

Он признался, что не имеет музыкального образования. Как и многие ребята, Орманбек н ачал заниматься музыкой дома . Благодаря советам музыкантов и их критике он смог реализовать себя. Сейчас уже хобби превратилось в основной заработок.

Абылайхан больше 5 лет выступает на улице. Он вырос в семье музыкантов. Отец играет на гитаре, фортепиано, бас-гитаре , а дедушка играл на домбре.

«Пять лет назад просто вышел на ули цу, играл на гитаре. Что-то получалось, а чт о-то нет. Зарабатывал по 1-2 тыс. тенге в день . Тогда мне было всего лишь 15 лет , поэтому было трудно заработать даже эти деньги. Однажды меня заметила на улице Арай Ор дабаева – основательница Арбата. Она предложила выступа ть на ее площадке. Потихоньку накопил на свою первую колонку. На день рождения родители подарили микрофон со стойкой. Очень обрадовался . Это послужило стимулом выступать дальше. Можно пет ь для души, для дополнительного заработка. Одно другому не мешает. Самое главное – зарабатываю на жизнь честным трудом, занимаясь любимым делом», - признался Абылайхан .

В столичном акимате нам объяснили, что никто не запрещает музыкантам петь на улице. Самое главное – не нарушать общественный покой. Однако, по словам ребят, бывали случаи, когда подходили сотрудники полиции и просили покинуть территорию.

«Самая основная проблема – полицейские, которые просят уйти или убрать чехол. Но мы же ничего плохого не делаем. Есть преступники, которых можно ловить. Но мы же ими не являемся. Да, встречаются и хорошие полицейские, которые подходят и просто слушают нас. Мы встретили добрую женщину по имени Арай , которая является основательницей Арбата. Она перио дически разрешает нам выступать там «, - сказал Орманбек .

По словам ребят, выступать им разрешают только на Арбате. Чтобы петь на других локациях, нужно получить разрешение.

« Его выдают акиматы районов . Когда в прошлом месяце обращался в акимат , мне сказали, что нужно иметь ИП, просят поставить Kaspi QR . Мне кажется, люди будут в большем недоумении, если мы поставим QR . Многие до сих пор не понимают, что такое уличная музыка. В России или в Европе люди выступают в метро, пере д ТРЦ. В этом нет ничего плохого . У нас есть статья «Приставание в общественных местах». Однако в ней ничего не сказано об уличных музыкантах. Если ты пристаешь к людям и насильно выпрашиваешь деньги - за это могут привлечь к ответственности. А мы всегда говорим: «Если вы хотите поддержать наше творчество, вы можете подписаться на с трани цы в социальных сетях или помочь нам в продвижении, закинув небольшую сумму денег в чемодан. Мы не просим больших денег», - признался Абылайхан .

Музыкантам хочется, чтобы зрители послушали выступление, забыли о рутине и проблемах, оценили их усердие и труд.

« Мы будем рады, если нас могут поддержать. Однако смущает то, что н ас ч асто называют « попрошайками «. Мы же просто поем. Если человек не закинул деньги, он просто пройдет мимо. Мы можем простоять до 22:00 вечера и не заработать ни одной копейки. Деньги – это просто дополнительная помощь. Кто сколько захочет, столько и да е т», - пояснил Орманбек .

Однако есть и те, кто зарабатывает на жизнь, выступая на улице. Хоть и ребята не ставят перед собой цель – заработать больше, бывали случаи, когда они возвращались домой с приличными суммами .

« В прошлом году с 18:00 вечера до 22:00 ночи заработали 120 тыс. тенге. Это наш самый большой заработок. Но были времена, что уходили с 10 тыс. тенге. В принципе не расстраивались. Наше на строение не зависит от денег «, - поделился Орманбек .

Абылайхан заработал около 120 тыс. тенге , когда выступал на улице в 2019 году. Бывали случаи, когда за день музыканты получают всего 2-3 тыс. тенге.

« Мама всегда тверди т мне, что главное - заработать на путь и оправдать свой день. Родители очень рады, что честным трудом зарабатываю на жизнь. В 20 лет сложно найти постоянную работу, буд у чи студентом. Выступая на улице - помогаю семье. Сейчас р аботает тол ько папа, а мама – домохозяйка», - признался Абылайхан .

Л етом ре бята часто выступают на улице, а зимой они меняют локацию и поют в барах. Увидев выступление музыкантов на улице, их часто при глашают выступить на корпоратив ных вечеринках за небольшой гонорар.

« В барах платят не так много в сравнении с тем, что мы зарабатываем на улице. В заведениях на левом бере гу платят больше, чем на правом . Однако на жизнь хватает. В любом случае, как говорит моя мама, за 2 часа 10 тыс. никто не заплатит. Поэтому работаю в свое удовольствие. Однако самые щедрые люди проживают в Алматы. Когда выступали на алматинском Арбате, заметили, что там контингент другой и атмосфера необычная. Может быть поэтому Алматы называют культурной столицей нашей страны. Нас также радует, что в регионах хороша развивается уличное пение. Недавно мы были в Павлодаре. Нас очень тепло встретили. Спрашивали, когда приедем в следующий раз. У них есть свои музыканты, но, видимо, наше выступление понравилось больше», - поделился Абылайхан.

Абылайхан хочет, чтобы уличные музыканты не останавливались на достигнутых результатах, а больше развивали себя.

« Как бы высокомерно не звучало, в музыке я добился желаемого. Рад, что родителям нравится мое творчество. Порой им отправляют отрывки моего выступления и говорят, что их сын хорошо поет. Мне хочется, чтобы родители гордились мной и не нуждались ни в чем. Конечно же, хочется, ч тобы уличные музыканты реализовали себя» , - добавил Абылайхан Борамбай .