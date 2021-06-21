Как живут слоны и жирафы в Алматинском зоопарке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 20-21 июня отмечается Всемирный день защиты слонов и жирафов в зоопарках. Как живут эти животные в Алматинском зоопарке и что они любят, рассказали в зоологическом парке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Слоны- самые крупные наземные животные на Земле. Всемирный день слонов был установлен по инициативе экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением численности самых крупных сухопутных млекопитающих на планете. В различных странах мира в этот день организуют всевозможные мероприятия с целью привлечь внимание мировой общественности к проблеме уменьшения популяции слонов.

На сегодня в Алматинском зоопарке проживают двое слонов по имени Аружан и Лао. Оба приехали из Лаоса в 2000 году. Лао - 1996 года, Аружан- 1998 года рождения.

В зоопарке кормление слона осуществляется примерно пять или шесть раз в день, а ежедневный рацион млекопитающего в Алматинском зоологическом парке представлен следующими основными продуктами:

трава и сено с добавками соломы - примерно 30 кг, овсяная крупа- 4 кг, овес- 4 кг, зерно- 3 кг, ветви деревьев- 30 кг, черный хлеб - 3 кг, белый хлеб- 1,5 кг, морковь- 20 кг, свекла- 15 кг, картофель- 10 кг, капуста- 5 кг, яблоки - 2 кг, сахар- 0,5 кг и многое другое.

В основе своей рацион всех слонов не отличается слишком большим разнообразием. Крупное сухопутное млекопитающее питается травой, листьями, корой и ветвями деревьев, а также корнями разнообразных растений и всевозможными фруктами.

Если рассказать о жирафах. Впервые в Алматинский зоопарк жирафы прибыли в 2002 году из ЮАР. С тех пор они здесь достаточно хорошо прижились и активно размножаются.

«Героический отец - из числа питомцев это жираф по имени Хан. Он родился в 2000 году и был завезён к нам из Южной Африки в 2003-м ещё с пятью особями. На данный момент их осталось двое - Хан и Сулу. За это время у Хана появилось 14 детей, которые теперь живут в разных городах СНГ, среди них Актобе, Шымкент, Москва, Краснодар, Ташкент, Фергана»,- рассказали в Алматинском зоопарке.

Рацион жирафов составлен из овощей и фруктов, гранулированного комбикорма и овсянки. Круглый год присутствует сено (люцерна), в сезон - трава. Также круглогодично они питаются вениками и ветками - летом свежими, а зимой сухими.

На сегодня в мире осталось примерно 90 тысяч жирафов. Жирафы - единственные животные, которые не умеют зевать. Они умеют мычать, шипеть, рычать и свистеть. Длина языка жирафа составляет около 50 сантиметров, и он черного цвета. Через час после рождения детеныш жирафа начинает ходить. Возраст жирафа можно определить по цвету пятен на шкуре - чем они темнее, тем старше особь. Рисунок на шкуре жирафа уникален, как отпечатки пальцев у людей.

«Наш Хан, хоть и возрастной, но ещё бодрый и активный, и его потомство может увеличиться ещё не один раз»,- добавили в зоопарке.

Фото Михаила Сорокоумова