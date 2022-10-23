Как живут городские библиотеки в наш информационный век

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Приятной новостью минувшей недели стало появление в календаре праздника книгохранителей. День библиотекаря теперь ежегодно будет отмечаться 24 октября. Корреспондент МИА «Казинформ» узнала о предыстории праздника, о заработной плате библиотекарей и о том, чем живут городские библиотеки.

Согласно имеющимся сведениям, в стране насчитывается 10976 библиотек, 3894 из них относятся к Министерству культуры и спорта РК. В книгохранилищах страны трудится 19476 библиотекарей. В публичных библиотеках, относящихся к Министерству культуры, трудится 9395 библиотекарей. Не стоит забывать и о школьных библиотеках, которые прививают юным читателям любовь к чтению. В 6386 школьных библиотеках на сегодня трудится 7841 библиотекарь.

18-го октября этого года Постановлением Правительства РК был утвержден новый профессиональный праздник «День библиотекаря». Дата 24 октября была выбрана неспроста. Этот день связан с историей появления в стране первой библиотеки. 151 год назад в Уральске 24 октября 1871 года приказом генерал-губернатора Оренбурга «О создании военной публичной библиотеки» официально открылась Войсковая публичная библиотека. Поэтому эта дата считается особенной для всех, кто носит почетное имя «библиотекарь».

Директор Централизованной библиотечной системы акимата Астаны Гульбадан Мадибаева отметила, утверждение праздника означает, что профессия библиотекаря востребована, почетна, имеет престиж на мировой библиотечной арене. К слову, в КГУ «Централизованная библиотечная система акимата города Астаны» входит 18 библиотек. Одна из библиотек - Центральная городская библиотека носит с гордостью имя великого казахского писателя Мухтара Ауезова. Из 18 библиотек 6 являются детскими, 11 массовыми и одна специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан.

В городских библиотеках чувствуется своя особенная аура. Они не расположены в современных бизнес-центрах, LED-экранов, скорее всего, вы тоже не увидите, и даже охрана не встретит вас у порога с фразой «Покажите содержимое в сумке». Здесь вас приветливо встретят, познакомят с местными достопримечательностями и постараются найти ту книгу, которую вам очень хочется прочитать.

«Библиотека является «третьим местом», где человек, помимо работы и дома удовлетворяет свои культурные и образовательные запросы. В последние годы библиотеки функционально стали ближе к коворкинг-центрам. Здесь можно воспользоваться Интернетом, дистанционно работать и учиться. В библиотеке есть доступ, как к фондам печатных изданий, так и к цифровым ресурсам - такая многоаспектность позволяет читателям реализовать свои запросы. Влияет на посещаемость качество сервиса. Компьютеры и другая техника должны быть достаточно современными, чтобы поддерживать актуальное программное обеспечение. Главный же фактор привлечения читателей - богатый, постоянно пополняющийся книжный фонд. Продвижение чтения остается важнейшей функцией библиотеки, а обеспечение читателей достойной литературой является ее главной задачей. Именно хорошо укомплектованные фонды привлекают в библиотеку новых читателей», - отметила глава Централизованной библиотечной системы Астаны.

В крупных филиалах Централизованной библиотечной системы каждый день регистрируются 15-20 новых читателей. Ежедневное количество посещений абонемента - 100-150 человек, читального зала - 50-70 (в зависимости от размера зала и количества посадочных мест), посещений компьютерного зала - 30-50 (тоже в зависимости от размера зала и количества компьютеров). И эти цифры ежегодно растут. Однако, как пояснила Гульбадан Мадибаева, рост количества читателей и посещений ограничивается объективными причинами. Библиотек в городе очень мало, и почти все они расположены в небольших приспособленных помещениях. Соответственно вместимость у них небольшая, и количество читателей ограничивается буквально физическими размерами библиотеки.

«Снижает количество посещений и недостаточное комплектование. Молодые читатели обращаются чаще за новинками литературы, и будет хорошо, если поступление новых изданий опережает спрос, поскольку срок активного интереса к новым книгам сейчас исчисляется неделями. Однако, при всех сложностях, можно уверенно говорить, что спрос на библиотечные услуги растет, и потенциал нашей Централизованной библиотечной системы очень велик. Необходимо только предоставить условия для развития сети филиалов в разных районах города, выделить помещение и средства для комплектования, стимулировать материально работников библиотек, и поддерживать библиотечные учреждения постоянно. Библиотекари столицы мечтают иметь красивые здания, где созданы комфортные условия для читателей любого возраста и интереса», - пояснила спикер.

Заработная плата библиотекарей составляет порядка 120 тысяч тенге. Гульбадан Мадибаева отметила, что многие работники библиотек – просто фанаты своего дела, их энтузиазм зашкаливает, поэтому часто заработок отодвигается на второй план, хотя библиотекарям хотелось бы получать более высокую заработную плату.

«Акимат города Астаны сделал стимулирующую надбавку. В целом заработная плата библиотекарей зависит от стажа работы, образования. Было время, когда библиотекари зарабатывали 53 тысячи тенге. Однако добавили стимулирующую надбавку. Сейчас руководители получают около 170 тысяч тенге. Они даже этим деньгам радуются. В библиотеках работают фанаты своего дела. Им нравится сидеть в библиотеке, читать, помогать людям. Но заработную плату, конечно же, нужно повышать и стимулировать материально работников библиотеки», - считает глава Централизованной библиотечной системы.

Хоть и сложилось мнение, что электронные библиотеки заменили классические, все же находятся преданные читатели, которые коротают дни и ночи, изучая очередную находку.

Количество посещений библиотеки, так же как количество читателей и книговыдач - один из основных контрольных показателей, по которым оценивается работа библиотек.

«Количество посещений показывает, насколько популярна библиотека у читателей, достаточно ли у нее ресурсов для обслуживания посетителей, правильно ли она распоряжается этими ресурсами. Существуют также различные факторы, которые извне влияют на посещаемость библиотеки. Например, пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения. Важно также учитывать расположение библиотеки, инфраструктуру района, транспортную доступность. Например, библиотека №5, расположенная не в центре города, но в довольно оживленном районе, где есть крупные торговые центры, несколько средних школ, а также остановка общественного транспорта, привлекает читателей, проживающих в других районах города, соответственно, имеет большее количество посещений. Библиотеки, расположенные на окраинах, обслуживают жителей своего района, и посещаемость у них ниже, но ценность библиотеки при этом выше, так как это главный культурный и общественный центр района или жилого массива. Значение любой библиотеки как культурного и общественного центра для населения вообще трудно переоценить. В библиотеках работают клубы, кружки по интересам, проводятся встречи с депутатами, сотрудниками правоохранительных структур. И это помимо массовых мероприятий, организуемых самой библиотекой, продвигающих чтение и как учебную, деловую активность, и как форму проведения досуга», - отметила Гульбадан Мадибаева.

По ее словам, материально-техническая база библиотек с каждым годом заметно улучшается: библиотеки оснащены современной компьютерной техникой, принтерами, сканером, экранами, музыкальным оборудованием, микрофонами, бесперебойно работает Интернет. Все ресурсы библиотек, как книжные, так и электронные, доступны читателям бесплатно.

«Главный фактор привлечения читателей - богатый, постоянно пополняющийся книжный фонд. Обеспечить читателей достойной литературой - главная задача библиотек. Фонды библиотек ежегодно пополняются новой литературой. В год на комплектование фондов библиотек выделяются порядка 10-15 млн тенге. Однако при распределении на 18 библиотек получается не совсем большая сумма. Поэтому мы планируем на следующий год увеличить бюджет на приобретение книг», - пояснила спикер.

У каждой книги есть свой срок использования. Библиотекари называют их устаревшими, ветхими. Часть книг из серии потрепанных списывается актом, часть уходит в учреждения уголовно-исправительной системы.

Чтобы привлечь больше людей в жизнь библиотеки, проводятся различные мероприятия. В их числе живые встречи с представителями творческой интеллигенции, мастер классы, презентации книг, обзоры новой литературы, книгообмен.

Мы наведались в детскую библиотеку №5, расположенную по адресу проспект Шакарима Кудайбердыулы 25/3. В этой библиотеке хранится около 40 тысяч детской литературы, 60% из них на казахском языке.

«В каждой библиотеке свой определенный фонд книг, свои читатели. От количества книжного фонда зависит количество работающих людей. У нас здесь все взаимосвязано. Даже площадь этого здания влияет на статистику. Если книжный фонд многообразный и из года в год пополняется новыми книгами, родители охотно приводят к нам своих детишек. Мы все заинтересованы в сохранности книжного фонда», - рассказала Гульбадан Мадибаева.

Чтобы удовлетворить запросы читателей, учитывается также их мнение при закупе литературы. Для этого в течение года сотрудники библиотек изучают книжный рынок: какие новые книги выпускаются, что интересно читателям. Рынок также изучают через интернет-ресурсы, прайс-листы книжных магазинов. Если читатель просит определенную книгу, а в библиотеке ее нет, они вносят эту литературу в список. Затем руководитель библиотеки предоставляет в отдел комплектования свой список необходимых книг.

«Мы всегда в курсе, какие книги вышли, какие издательства выпустили. На постоянном контакте с самими авторами. Они тоже приходят и оповещают нас о том, что готовится к изданию определенная книга. Так мы формируем наименования книг. На выделенные из бюджета средства объявляем конкурс через портал государственных закупок. Допустим, на днях в отдел комплектования и обработки литературы поступили новые книги. Сотрудники отдела вносят все книги в библиотечную систему, каждой книге присваивается номер. Так, по базе можем найти, какая книга хранится в библиотеках», - пояснила спикер.

Отвечая вызовам современности, Централизованная библиотечная система приступила к оцифровке имеющейся литературы. Для этого были закуплены современные сканеры. Оцифровку книг начали с литературы краеведческого типа. По словам Гульбадан Мадибековой, процесс оцифровки трудоемкий. Первым делом следует получить разрешение автора. Если автора нет в живых, свое разрешение должны дать родственники или близкие автора. Если нет родственников, разрешение дает издательство. На сегодняшний день Централизованная библиотечная система оцифровала около 600 книг. Помимо этого сканируются журналы, статьи, создаются тематические электронные папки.

«Нам невыгодно открывать библиотеки в пустом здании. Существует типовой стандарт: какой должна быть библиотека, ведь мы имеем дело с хрупким материалом. Книгохранилище должно иметь определенный уровень кондиционирования, влажности, температурный режим. Эти нормы должны учитываться в типовой библиотеке. Должно быть больше открытого пространства для работы с читателями. Мы бы хотели, чтобы при строительстве жилых комплексов, предусматривали здания для библиотеки. От того, что в каждом жилом комплексе будет библиотека, плохо не станет. Из ста хоть один ребенок придет, получит фундаментальные знания, вырастет достойным гражданином, который принесет пользу стране», - добавила она.