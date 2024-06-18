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    12:16, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Как живет знаменитый пассаж купцов Яушевых спустя столетие в Костанае?

    Дом дружбы в Костанае
    Фото: акимат Костаная

    Одно из популярных исторических мест - пассаж купцов Яушевых, который располагается в центре Костаная, давно любим местными жителями. Сейчас там сосредоточены этнокультурные объединения города, а всего лишь сто лет назад это был полноценный торговый дом с жилыми апартаментами. Подробнее - в материале корреспондента агентства Kazinform.

    Здание было построено в 1902 году. Современный адрес строения улица Алтынсарина 115. Первоначально здание использовалось как торговое помещение: здесь помимо магазина Торгового дома Яушевых на паях с крупной купеческой фирмой Стахеевых, были склад и жилые апартаменты главы Кустанайского отделения Торгового дома «Братья Яушевы» Абдулвали Ахмедхановича Яушева.

    Торгового дома Яушевых
    Фото: акимат Костаная

    В 1920-е годы здание оставалось торговым заведением. Впоследствии здесь был крупнейший универсальный магазин города.

    В годы Великой Отечественной войны в подвалах здания хранились эвакуированные в Костанай коллекции Государственного исторического музея г.Москвы. С 1995 года здесь располагалось экспозиционное здание областного историко-краеведческого музея.

    Свою первую реконструкцию здание пережило в 1960 году: тогда облик был полностью изменен, но конструкция по-прежнему сохранилась.

    пассаж Яушевых
    Фото: акимат Костаная

    В сентябре 2006 года часть здания передана под Дом Дружбы, а в другой части находится краеведческий музей.

    Дом дружбы в Костанае
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    В этом году строение вновь переживает реконструкцию и обновление фасадной части.

    Теги:
    фото из истории История одного здания Регионы Костанай
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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