Как живет знаменитый пассаж купцов Яушевых спустя столетие в Костанае?

Одно из популярных исторических мест - пассаж купцов Яушевых, который располагается в центре Костаная, давно любим местными жителями. Сейчас там сосредоточены этнокультурные объединения города, а всего лишь сто лет назад это был полноценный торговый дом с жилыми апартаментами. Подробнее - в материале корреспондента агентства Kazinform.

Здание было построено в 1902 году. Современный адрес строения улица Алтынсарина 115. Первоначально здание использовалось как торговое помещение: здесь помимо магазина Торгового дома Яушевых на паях с крупной купеческой фирмой Стахеевых, были склад и жилые апартаменты главы Кустанайского отделения Торгового дома «Братья Яушевы» Абдулвали Ахмедхановича Яушева.

Фото: акимат Костаная

В 1920-е годы здание оставалось торговым заведением. Впоследствии здесь был крупнейший универсальный магазин города.

В годы Великой Отечественной войны в подвалах здания хранились эвакуированные в Костанай коллекции Государственного исторического музея г.Москвы. С 1995 года здесь располагалось экспозиционное здание областного историко-краеведческого музея.

Свою первую реконструкцию здание пережило в 1960 году: тогда облик был полностью изменен, но конструкция по-прежнему сохранилась.

Фото: акимат Костаная

В сентябре 2006 года часть здания передана под Дом Дружбы, а в другой части находится краеведческий музей.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

В этом году строение вновь переживает реконструкцию и обновление фасадной части.