Как живет семья жамбылского военнослужащего, взявшая на воспитание 6 детей

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Свой первый в жизни семейный Новый год шестеро воспитанников детского дома встретят в настоящей семье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала руководитель пресс-службы регионального командования «Юг» майор Дина Мухаринова, детские судьбы изменились после решения военнослужащего Бауыржана Исаева и его супруги Ботагоз взять на воспитание детей из детского дома.





«Несмотря на то, что сами супруги Исаевы воспитывают своих четверых детей, их решение взять детей из детского дома было твердым и осознанным, - отметила майор Дина Мухаринова. – Оба они давно прониклись идеей проекта «Казахстан без сирот». Передачу об этом Ботагоз как-то увидела по телевидению. Супругов поддержали родители Бауыржана, с которыми они все вместе живут в одном доме».

Старший сержант Бауыржан Исаев служит механиком-водителем в войсковой части 42062 регионального командования «Юг». Стаж его службы составляет 15 лет, а прикипел он душой к военному делу еще со времени срочной службы.





«Старший сержант Исаев – образцовый и дисциплинированный военнослужащий, –сказал заместитель командира войсковой части 42062 майор Багдад Абдрахманов. – Воинскую специальность знает в совершенстве, на учении «Айбалта-2015» был признан лучшим механиком-водителем, достойно проявил свою профессиональную выучку на учении «КазИнд-2019» в Индии осенью этого года. Когда мы узнали, что он с супругой решил взять детей из детского дома, то восхитились и поддержали. У него всё всегда отлично получается. И на службе, и дома».

По словам руководителя пресс-службы регионального командования «Юг», изначально Бауыржан и Ботагоз думали взять троих детей. Но, когда познакомились с детьми, то выяснилось, что у одного ребенка есть братья и сестры, а другой не хотел расставаться с товарищем.





«После пребывания в детском доме и знакомства с детьми список потенциальных будущих детей увеличился до девяти, - добавил спикер. - У всех детей есть родители, но из-за неисполнения ими своих обязанностей, они лишены родительских прав. Лишь трое из детей официально не имеют статуса детей, чьи родители лишены родительских прав. По закону их нельзя пока передать в приемную семью. Но Бауыржан и Ботагоз не отступились. Все они терпеливо дожидаются судебного решения по судьбе детей. Как только оно будет принято, в семье Исаевых будет не десять, как сейчас, а тринадцать детей - и свои, и приемные».

«Когда я возвращаюсь со службы домой, дети дружной ватагой выбегают во двор с криком: «Папа!», – с улыбкой рассказал Бауыржан Исаев. – Трехлетняя Ангелина на правах младшей взбирается мне на руки, один сын снимает с меня бушлат, другой – военную шапку, кто-то из дочек ремень с меня стягивает. Так дружно и заходим в дом».

Большая, дружная, интернациональная семья Исаевых готовится к встрече Нового года. Наряжают елку, дети учат стихи, и конечно, принимают многочисленные подарки: от мамы с папой, от бабушки с дедушкой, от друзей семьи, от Деда Мороза. Дети чувствуют себя полноправными членами

одной семьи, где всем дарят любовь и внимание. В этом году у них по-настоящему волшебный новогодний праздник.















