Как живет сегодня забытый поселок Чайкино

Как все начиналось

Когда-то в небольшой поселок Чайкино, расположенный неподалеку от Кокшетау, прибывали молодые специалисты, семьи с детьми. Здесь работала гидрогеологическая экспедиция, кипела жизнь, а улицы утопали в зелени. Именно таким его вспоминают местные старожилы.

— Была гидрогеологическая экспедиция и при ней построили поселок. Изначально — временно. Жили здесь очень хорошо. Было много людей, возвели школу, клуб, детский сад, магазин, столовую, даже свое отделение почты было, — вспоминает местная жительница Нина Козлова.

В поселке была своя котельная, в домах — центральное отопление и водоснабжение.

— Когда я приехала сюда в 1975 году, поселок был зеленый, цветущий. Почти все работали в гидрогеологии. Когда строился детский сад, мы каждый день туда ходили смотреть, ведь у многих были маленькие дети, мы его очень ждали, — продолжает рассказ женщина.

В 90-х предприятия начали закрываться, инфраструктура постепенно приходила в упадок. Котельная перестала работать. Сегодня в каждом доме своя система: скважина во дворе, септик, печное отопление и газовые баллоны для приготовления пищи.

Клуб, двухэтажное общежитие для рабочих, детский сад были разрушены. На месте клуба позже появилось кафе, которое сегодня тоже выставлено на продажу.

Реалии наших дней

Но сам поселок не исчез. В нем проживает около 500 человек.

— Не так давно мы составляли списки населения. На сегодняшний день у нас живет 87 пенсионеров, 260 работающих, из них 150 студентов. В школе с 1 по 9 класс обучаются 104 ученика. Старшеклассники вынуждены ездить в город или село Красный Яр на учебу, — рассказала активистка Надежда Спиридонова.

Кстати, школа — одно из немногих действующих зданий поселка. Но и она построена много лет назад и не имеет ни спортзала, ни столовой. Поэтому питание организовано в формате буфета, а уроки физкультуры проходят либо на улице, либо детей отвозят на автомобиле «Газель» в школу соседнего села Красный Яр.

Жители сетуют и на то, что в поселке нет мест для организации досуга как школьников, так и пенсионеров. Навстречу местному населению пошла руководитель ОФ «Жизненный путь» Анар Батыралиева, которая, сама арендуя здание, выделила несколько помещений для бесплатных кружков детям и группе «Здоровье».

В последней проводили праздники и занимались спортом пенсионеры. Однако, понимая, что за помещения платится аренда, жители не могут и дальше пользоваться ими безвозмездно.

А вот спортивных секций в поселке и вовсе нет. Дети посещают спорткомплекс села Красный Яр или записываются в секции Кокшетау.

Ну и самое важное — в поселке на сегодня нет ни ФАПа, ни медпункта, ни обычной аптеки. Жители прикреплены к поликлиникам или города Кокшетау, или Красного Яра.

— Одна надежда на скорую, но и ту приходится ждать порой по три часа. Пенсионеров у нас очень много, поэтому обязательно нужен медпункт. Нам его обещали, но места пока для него нет. Также обязательно нужен детский центр, потому что все мы хотим, чтобы наши дети были при деле, — добавляет Надежда Спиридонова.

Дороги, автобусы и мусор

Одна из главных проблем жителей Чайкино — общественный транспорт. К поселку ходит всего один автобус № 19, а интервал между рейсами растягивается от часа до двух.

— Если школьнику нужно попасть в город к определенному времени, приходится приезжать гораздо раньше и просто ждать. Последний автобус уходит около восьми вечера. Поэтому людям, которые работают в городе, приходится возвращаться домой на такси, — поделилась местная жительница Гульнар Калиева.

В первые рейсы — в 6:55 и 8:16 — автобус набит людьми до отказа, все едут на работу в город. Идти на маршрут № 12 в село Красный Яр далеко, признаются местные, но иногда они пользуются красноярским маршрутом № 13, он ближе.

— По поводу автобусов обращались и в акимат, и во все автобусные фирмы, просили продлить время маршрута и сделать интервалы поменьше. В ответах еще 2022 года сказано: когда отремонтируют дорогу через дачи по Жубанова, нам выделят дополнительный автобус, но дорогу там отремонтировали, а автобуса так и нет, — добавила Надежда Спиридонова.

Есть и другие вопросы: редкий вывоз мусора, плохие дороги, особенно зимой, и стихийная свалка возле карьера.

— На дачах началось строительство и строительный мусор стали вывозить сюда. Мы даже фотографировали машины, но никаких мер принято не было. Из-за этой свалки появляются бродячие собаки, которых также оставляют дачники, — посетовала местная жительница Людмила Караганян.

— Наш поселок давно называют «аппендицит». Долгое время наш статус вообще не могли определить — к Красному Яру мы относимся или к городу Кокшетау. Теперь уже разобрались — мы относимся в Кокшетау. Хотя пропиской у людей всегда значилось «город Кокшетау, поселок Чайкино», — добавляет Нина Козлова.

Шанс на новую жизнь

Впрочем, чиновники уже пообещали жителям поселка другую жизнь. Начнется она, как только в Чайкино будет построена новая школа. По словам заместителя акима Кокшетау Айгуль Нугертаевой, вопрос развития инфраструктуры поселка находится на контроле.

— Старая школа рассчитана на 99 мест. Сегодня в ней обучаются 102–103 ребенка, поэтому перегруженности нет. Но здание достаточно старое. Капитальные ремонты проводились — ремонтировали крышу, двор, котельную. При этом по проекту в школе отсутствуют спортивный зал и столовая. Сейчас питание организовано в формате буфета, а для занятий физкультурой осуществляется подвоз детей из чайкинской школы в Красноярскую школу № 2 на «Газели», — пояснила она.

По ее словам, в поселке планируется строительство новой школы.

— В этом году вопрос будет решен положительно. Уже выделен земельный участок, где весной, ориентировочно в апреле, начнется строительство новой современной школы. Это будет двухэтажное типовое здание, полностью соответствующее всем нормативным требованиям. В школе будут предусмотрены актовый зал, спортивные залы, отдельные кабинеты с оборудованием, столовая, санузлы и душевые. Сдача объекта планируется к 1 сентября текущего года, — сообщила замакима изданию.

Новая школа будет рассчитана на 200 учеников, что даст возможность учащимся посещать кружки и секции.

— Мы предполагаем, что в перспективе численность населения поселка будет увеличиваться, поэтому закладываем такой потенциал. В течение года-двух школа сможет перейти на обучение в одну смену. Это даст возможность детям заниматься дополнительным образованием во второй половине дня, — отметила Айгуль Нугертаева.

Также прорабатывается решение вопроса медпункта, полицейского участка и детского сада.

— Мы поднимали вопрос открытия медпункта, разговаривали с главным врачом городской поликлиники. Медицинская организация готова его открыть, но на сегодня нет помещения. Поэтому планируется отремонтировать старое здание школы. После этого часть здания будет передана под мини-центр для дошкольников, другая — под медпункт и пункт полиции, — пояснила замакима.

По ее словам, в поселке проживает около 60 детей дошкольного возраста, что позволяет создать несколько групп в мини-центре.

Чего ждать сельчанам в сфере дорог и транспорта, объяснил руководитель Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау Ерболат Серикпаев.

— Относительно дороги в поселок — капитальный ремонт не планируется. Но в этом году в рамках текущего ремонта в городе Кокшетау мы будем снимать фрезерованный асфальт, им и планируем засыпать дороги в Чайкино. В прошлом году также проводили отсыпку дороги. Ямочный ремонт будет от красноярской дороги до самого поселка, — пояснил Ерболат Серикпаев.

Предложение добавить еще один автобусный маршрут уже находится на рассмотрении.

— На сегодняшний день и по Кокшетау у нас тоже есть новые микрорайоны, к примеру, Сарыарка. Также вдоль озера построили набережную. Вот по этим участкам и в том числе в сторону Красного Яра мы уже давали предложения по изменениям некоторых маршрутов. Сейчас они еще находятся на рассмотрении. Но, думаю, в дальнейшем кое-какие изменения однозначно будут, в том числе будем охватывать и поселок Чайкино, — добавил собеседник.

Также чиновник уверил: как только погода стабилизируется, а это приблизительно в апреле, в регионе начнутся работы по ликвидации стихийных свалок. В планах есть и свалка возле Чайкино.

— По вывозу мусора вопрос уже поднимался, организовывали сход, люди заключили договора с мусоровывозящей организацией. И те, согласно графику, в неделю вывозят мусор три раза. Однако порой из-за сильного мороза и непогоды мусороуборочная техника ломается, и тогда проблемы не только в п. Чайкино, но и в Кокшетау, — добавил Ерболат Секрикпаев.

Сельчанам остается ждать всех озвученных перемен. Ну, а пока в поселке звучат детские голоса и люди продолжают строить планы на будущее. А это значит, что у Чайкино остается главное — надежда на новую страницу свой истории.