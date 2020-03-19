Как живёт Карагандинская область при режиме ЧП: 19 марта

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Режим чрезвычайного положения в Карагандинской области действует четвёртый день. За это время не обнаружено ни одного заражённого, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области на карантине в стационарах находятся 148 человек. На домашнем карантине в области - 19 человек, под наблюдением - 331, ещё 273 - на дистанционном мониторинге.

В Карагандинской области всего подготовлено 300 инфекционных коек для лечения больных коронавирусной инфекцией и 48 реанимационных. Развёрнуто 770 провизорных и 1 325 карантинных коек. Все инфекционные и карантинные подразделения полностью оснащены медикаментами, медицинскими масками, защитными костюмами для медиков.

За счёт республиканского бюджета в регионе сейчас закупают 36 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 48 мониторов, 52 аспиратора, 114 перфузоров, 96 пульсоксиметров, 8 фибробронхоскопов, аппарат ЭКМО,

100 тепловизоров и 857 единиц средств индивидуальной защиты.

За счёт спонсорских средств приобретены две капсулы для транспортировки больных коронавирусом.

Санврачи контролируют 2 661 место массового скопления людей. Владельцам бутиков, магазинов, кафе и прочих заведений они раздали 1 649 постановлений «Об усилении мер по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан на период пандемии».

Бизнесменам вручили 2 721 памятку о проведении профилактически- дезинфекционных мероприятий.

На время действия режима ЧП в Карагандинской области закрыли 473 объекта. Перестали работать 12 кинотеатров, 44 детские игровые площадки при торгово-развлекательных комплексах, 167 организаций внешкольного дополнительного образования и другие развлекательные заведения.

Санитарный режим усилен на 1 971 объекте.

Временно рекомендовано ограничить количество прихожан в церквях, мечетях, синагогах и соборах.

В регионе имеется достаточный запас продовольствия. На складах и в стабилизационном фонде есть:

муки пшеничной - 300 тонн,

крупы гречневой - 24,5 тонны,

масла подсолнечного - 37,6 тонны,

сахара (песок) - 189 тонн,

картофеля - 1 670 тонн,

моркови - 30 тонн,

лука репчатого - 50 тонн,

капусты белокочанной - 50 тонн.

В связи с ростом цен на картофель начата интервенция продукции стабфонда в торговые точки города Караганды.

На вокзалах и автостанциях проводят регулярную дезинфекцию. Также обрабатывают салоны автобусов и маршрутных такси.

В областном центре начали ежедневно опрыскивать дезинфицирующими растворами остановочные павильоны, урны и скамейки.

Все школьники и студенты региона переведены на дистанционное обучение.

Преподаватели вузов, колледжей и школ получат заработную плату без потерь и вычетов.