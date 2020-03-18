Как живет Карагандинская область при режиме ЧП. 18 марта

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Режим чрезвычайного положения в Карагандинской области действует с 16 марта. Склады региона запасаются продовольствием, больницы переходят на усиленный режим работы. Школьников и студентов отправили на каникулы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас в области функционирует 300 инфекционных коек для лечения и 48 для реанимации больных короновирусом COVID – 19. Также развернуто 770 провизорных и 1325 карантинных коек. Они расположены в больницах Караганды, Темиртау, Балхаша и Сатпаева.

Для работы в госпиталях определены 4 мультидисциплинарные команды врачей. В них входят: инфекционист, пульмонолог, кардиолог, нефролог, терапевт и педиатр. Так же организованы 3 бригады анестезиологов – реаниматологов, 9 бригад из средних и младших медицинских работников. Всего к работе привлечено 540 медицинских работников. Утвержден график карантинной работы.

На карантине с круглосуточным наблюдением на сегодняшний день находятся 113 человек. Это граждане, вернувшиеся из стран категории 1А или контактировавшие с условно зараженными. На домашнем карантине 39 человек, под медицинским наблюдением без самоизоляции – 284 человека, на дистанционном мониторинге - 273 человека. Все они чувствуют себя хорошо, симптомов болезни нет.

В стабилизационном фонде области сейчас имеется 300 тонн пшеничной муки, 24,5 тонны гречневой крупы, 37,6 тонны подсолнечного масла, 189 тонн сахара, 1700 тонн картофеля, 30 тонн моркови, 50 - лука и 50 - капусты. Дополнительно планируют закупить гречневую крупу, рис, подсолнечное масло и овощи.

Также в регионе достаточный запас зерна для производства муки.

Повышения цен на продовольственные товары не ожидается. Пока цены повысились лишь на сахар - это связано с увеличением стоимости продукта на заводе-изготовителе в Беларуси.

Продукты в область поступают бесперебойно. Проблем с транспортным сообщением нет. Все автопарки региона работают в прежнем режиме, без сокращения маршрутов. Без изменений ходят пассажирские поезда из Караганды в Алматы, Кызылорду, Усть-Каменогорск и Жезказган.

Прекращено транспортное сообщение с Россией. Отменены прямые пассажирские поезда, прицепные и беспересадочные вагоны. Ранее приобретенные билеты можно сдать без дополнительных платежей и штрафов. Так же прекращено авиасообщение. 18 марта выполнен последний рейс сообщением Караганда-Москва. С 19 марта полеты по этому маршруту будут прекращены. Также с 17 марта приостановлены полеты из Караганды в Новосибирск.

В области достаточно запасов бензина АИ-92/93 и дизельного топлива.

Все объекты крупных предприятий области работают в штатном режиме. В прежнем режиме трудятся и сотрудники коммунальных служб области. Перебоев с подачей воды, тепла и электроэнергии нет.

Все школьники отправлены на досрочные каникулы с 16 марта. В ближайшее время они получат задания для самостоятельного выполнения по всем предметам.

Всего в области 507 общеобразовательных школ. В них обучается 198 571 детей и работают 17 792 педагогов. Сейчас преподаватели работаю удаленно.

Кроме того, в регионе есть 10 специальных коррекционных школ-интернатов. В них обучается 1 053 ребенка. Все они также сейчас на каникулах.

Организаций дополнительного образования в области насчитывается 100, из них 88 государственных. В них обучаются 75 421 ребенка. Сейчас деятельность внешкольных организаций временно приостановлена.

Так же в регионе работают 70 колледжей. Все они уже подключены к электронным обучающим платформам.

Лишь у 70 студентов нет возможности подключения к интернету. Специально для них обучение будет осуществляться через сервисы АО «Казпочта».

Остальные 36 900 студентов будут осваивать новые знания с помощью систем BilimAl, Platonus, Smart College и Мoduls. Занятия проходят в формате видео-уроков, самостоятельных онлайн-работ, онлайн-курсов, чат-занятий, веб-занятий, телеконференций и телеуроков.