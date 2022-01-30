Как жители Усть-Каменогорска относятся к карантинным ограничениям

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В стране вновь вспыхнула коронавирусная инфекция с появлением нового штамма «Омикрон». Жители Усть-Каменогорска тоже всерьёз обеспокоены этим. Среди населения проводится обширная разъяснительная работа касательно значимости соблюдения карантинных мер. Без маски запрещён в ход в торговые дома, магазины. Только с зелёным статусом в Ashyq разрешается вход в объекты в выходные дни. Как горожане относятся к этим мерам, узнали корреспонденты МИА «Казинформ».

«Сначала с опасением относились к этой инфекции. После того, как переболела, сомнений не осталось. Тяжело перенесла болезнь. Диагностировали поражение лёгких на 75%. Лежала в больнице 21 день. Врачи хорошо ухаживали, следи за моим состоянием. Благодаря врачам, я вылечилась. Поэтому полностью поддерживаю внедрение карантинных мер. Однако в общественном транспорте многие не носят маску. Это неправильно. Мы должны беречь своё здоровье. Бережённого Бог бережёт», - сказала Нурия Близнюк.

По словам Замиры Сулейменовой, только соблюдая ограничительные меры, мы можем вернуться к привычной жизни.

«Мы видим, как быстро распространяется коронавирусная инфекция. Кроме того, появляются новые мутированные штаммы коронавируса. Сейчас весь мир взбудоражен штаммом «Омикрон».

Соблюдение всех мер поможет победить вирус», - отметила она.

Пенсионер Аманжол Жакаев тоже соблюдает все меры. В общественных местах всегда находится в маске.

«Мы смотрим новости по телевизору. Все , что передают по телеканалам - правда. Поэтому всем нам нужно соблюдать карантинные меры. Все зависит от нас. Безусловно, нужно вакцинироваться. Привился двумя компонентами китайской вакцины Vero Cell. Не было никаких побочных эффектов. Несмотря на то, что получил вакцину, соблюдаю социальную дистанцию и ношу постоянно маску», - рассказал Аманжол Жакаев.

А Мира Мамырханова отметила, что носит не одну, а две маски.

«Преподаю русский язык в школе. В образовательном учреждении строго соблюдаются карантинные меры. В автобусе, на улице ношу две маски. Хочу сказать жителям, чтобы пользовались антисептиком, употребляли витамины для поддержания иммунитета и не нарушали ограничительные меры. Нужно правильно питаться, при выявлении признаков болезни следует обратиться к врачу и изолироваться», - сказала педагог.

«Жена, я, мои дети - все переболели коронавирусом. Вирус ослабляет организм человека. Поэтому следует быть осторожным. Защита от КВИ - вакцина. Я привился вакциной «Спутник V», - рассказал Данияр Нурбаев.

Он отметил, многие из его знакомых недавно заболели коронавирусом. В связи со вспышкой заболевания, ограничительные меры себя оправдывают.

«С начала пандемии начали больше верить своё здоровье, родных и близких. Как житель города, призываю не нарушать карантинные меры, прислушиваться к мнению специалистов. Желаю скорейшего выздоровления пациентам, находящимся в больнице», - отметила Актолкын Жансапова.