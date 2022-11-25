Как жертве доказать харассмент на рабочем месте

25 Ноября 2022, 15:41

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Старший преподаватель кафедры административной деятельности ОВД Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбекова Сергей Корнейчук объяснил, как жертве доказать факт домогательства на работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если видят, что проявляют интерес, то соответственно нужно включить запись в сотовом телефоне, где-то воспользоваться установленными видеозаписями, иметь свидетелем, зафиксировать просьбы: «останься после работы», «пойдем в кафе». Можно сходить, но главное зафиксировать. Даже понуждение к половому сношению – это дела частного обвинения. Жертва сама должна искать доказательства. Если бы это было публичного характера, тогда другое дело. Если она (жертва, прим. ред.) будет настаивать, соответственно только в этом случае будет привлечен к ответственности. Если физическое домогательство, соответственно должны быть какие-то телесные повреждения. Если вербальное или невербальное домогательство, надо делать распечатки, SMS проверять – через которые он воздействует на жертву. Если она сказала, что прислал в голом виде себя – конечно, это потом может быть доказательством», - рассказал журналистам старший преподаватель кафедры административной деятельности ОВД Костанайской области.

Спикера спросили, как различить грань между домогательством и тем, что человек действительно нравится.

«Приставания должны быть нежелательными. То есть, если ей нравится, это уже флирт. У нас менталитет разный. Если она говорит, что не хочет этого, с этого момента начинается харассмент. Единственное – степень общественной опасности приставания может быть разный: или это просто знаки внимания или побуждение к половому сношению», - добавил Сергей Корнейчук в ходе круглого стола на тему харассмента на рабочем месте.

В Казахстане намерены ужесточить ответственность за приставание на работе. За домогательство на рабочем месте может грозить от 5 МРП (15 315 тенге) до пяти лет лишения свободы.