Как жамбылский художник воспитал несколько поколений казахстанских мастеров

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Живопись, скульптура, графика, карикатура – работы жамбылского художника Кали Кораласбаева хранятся в музеях и частных коллекциях Казахстана и зарубежных стран. Из простых камней он создает удивительные по силе воздействия творения. Многогранный мастер из Шуского района известен и как учитель, наставник многих известных казахстанских художников. Своим богатым опытом он щедро делится с подрастающим поколением. Об этом - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Уроженец села Толе би Шуского района Жамбылской области Кали Кораласбаев учился в Алматинском художественном училище имени Гоголя, после окончания которого работал художником-оформителем в родном селе. Затем возглавил районную художественную школу и много лет руководил Детско-юношеским центром Шуского района. Участвовал в экспедициях военно-патриотического клуба «Поиск» и общества охраны памятников Казахстана.





Свою первую персональную выставку художник провел в районном Доме культуры родного села Толе би в 1987 году, в год окончания художественного училища. Персональные выставки проходили затем в Жамбылском областном выставочном зале, в алматинском музее искусств имени Кастеева, в центральном Государственном музее Казахстана - всего таких выставок было порядка двух десятков.

Кали Кораласбаев автор каменных скульптур «Отан» - «Родина» и «Степной хранитель», номинированной на Государственную премию РК. Для своего родного Шуского района он создал монументальную скульптурную композицию «Сад любви», декоративную скульптуру «Жети казына», образ поэта-песенника Коркыт Ата, композицию «Мелодия степи», а также скульптурные работы, посвященные воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Для здания Ассамблеи народа Казахстана в Таразе Кали Кораласбаев изваял стилизованное «Дерево Дружбы». Его карикатуры печатались в региональных и республиканских газетах и журналах, приносили ему дипломы казахстанских и международных конкурсов.

Мастер создает скульптурные композиции, вытесанные из цельных камней и деревьев.

Тематика творчества Кали Кораласбаева разнообразна - от лирических произведений и острой критики недостатков нашей действительности до трагической философии и патриотического символизма.

Сейчас Кали Кораласбаев работает с детьми в Детско-юношеском центре в Таразе, руководит художественной студией и готовится к очередной персональной художественной выставке.





- Кали Ергазиевич, сколько учеников Вы воспитали за годы преподавательской деятельности?

- С детьми я работаю с 1994 года, был директором Детско-юношеского центра в Шуском районе и параллельно занимался преподавательской деятельностью. Начал работать совсем молодым, лет в 26, никакого опыта не было, но в меня поверили, поставили директором и доверили обучение детей искусству. Вначале я отказывался, но мне сказали – ты должен работать, для народа. И вроде получилось неплохо – эти ученики сейчас радуют нас.

Шуский ДЮЦ - это государственное учреждение, обучение детей здесь бесплатное. Многие из моих учеников учатся или уже окончили Художественную академию имени Жургенова, входят в Союз художников Казахстана, работают на международном уровне.

К примеру - Нуржан Саутпеков, в числе его увлечений абстрактная живопись, сложная колористика, масштабные полотна, посвященные, преимущественно, теме культурного наследия казахов. Ашим Ахметов работает преподавателем в Академии имени Жургенова. У Аиды Абдыкалыковой своя художественная студия в Астане. Это те ребята, которых мы выпускали в 90-е годы, они уже взрослые и стали известными художниками.

Сейчас мы готовим одного ученика к поступлению на грант в Архитектурную академию. Дети, которые ко мне ходят, из простых семей, поступать на платное отделение в художественную академию очень дорого, это не по карману, особенно для выпускников из сельской местности. Но у наших ребят, при их талантах, есть шанс поступить на грант.

Из Шуского ДЮЦа вышло много наших учеников, сложно сказать сколько. Я говорю - наших, потому что с ними работали и другие преподаватели. В среднем, около двухсот ребят, и мы наблюдаем, как они идут по жизни. Даже среди тех, кто не сделал живопись своей профессией, есть интересные личности.

На киностудии в Алматы работает художник-гример, наш воспитанник, есть дизайнеры, строители, преподаватели. Во многих сферах они показывают хорошие результаты. Те, кто получил художественное образование, знания по искусству, они и в других сферах деятельности отличаются креативностью мышления, нестандартными решениями.

- А каков возраст Ваших нынешних учеников?

- Это школьный возраст – от 10 до 15 – 16 лет. Призовые места занимаем – в этом году республиканский конкурс, областной этап республиканского конкурса «Боялар купиясы» («Загадки цветов») мы выиграли. Сейчас у меня около сорока учеников, примерно десять из них очень талантливые. Конечно, все дети способные, но талантливых ребят мало бывает. Способные могут не стать художниками, но – и это главное – они будут понимать и любить искусство, стремиться к красоте, к духовности, любить свою Родину.

Обязательно у нас проходит воспитательный час на темы патриотизма, духовности. И конкурсы проходят в этом направлении – чтобы каждый ребенок знал родной край, знакомился с природой своей страны, учился беречь природу, знал и о том, какие редкие растения, животные нашего края занесены в Красную книгу Казахстана. Чтобы относился бережно к окружающей его природе. Дети знакомятся со всем этим, рисуют, получают информацию – и всё это откладывается в подсознании.

Обычно дети ходят к нам параллельно со школой, а потом кто-то связывает себя с художественной профессией, кто-то работает в другой сфере. Но самое главное – мы ведем обучение ребят, в первую очередь, с целью воспитания, потом – с целью приобщения к красоте и изобразительному искусству.

Вот в Японии детей с первого класса приобщают к изучению изобразительного искусства, художественной композиции, отсюда и высокая культура японцев во всех сферах жизни. Есть общеизвестная истина – то государство, которое ставит на первый план обучение рисованию и черчению, будет лидировать и в технических инновациях. Вот японцы и лидируют в науке, технике. Красота спасет мир – не просто так сказано.

- Кали Ергазиевич, Вы создаете разнообразные произведения живописи, графики, скульптуры. И в Вашем творчестве ярко выделяются такие темы, как родная земля и красота женщины. Даже «Дерево Дружбы» Вы изобразили в виде трех женщин…

- Конечно. Земля - наш общий дом, а женщина - хранительница мира и согласия в нашем мире. Кто первый желает мира, благополучия в жизни? Только женщины! Кто в первую очередь против войны, против нищеты и разрухи? Женщины. Мужчины всегда воюют, конфликтуют. А женщина в себе носит жизнь, и приносит мир в дом женщина, и наводит порядок в доме - женщина.

Что касается скульптурной композиции «Дерево Дружбы» - это три сплетенные между собою дерева в виде трех женщин. В восточной философии триада - символ устойчивости и стабильности. Над изображениями женщин - платок как крона дерева, как шанырак. А сверху символ мира - ласточкино гнездо. Ведь ласточки - это символ мира и согласия у многих народов и этих птиц многие народы считают священными. Но здесь не идет речь о какой-то национальной принадлежности. Я специально сделал так, чтобы не было видно лиц, каких-то национальных орнаментов. Все мы, люди планеты Земля, объединены под единым шаныраком, под одним куполом Неба, и всем нам нужен мир и согласие. Любой народ может увидеть себя в этой композиции. Здесь в виде женщин символически изображены представительницы любых народов. Человечество рано или поздно придет к пониманию необходимости единства всех людей на Земле. И если во всем мире настанет мир и согласие - и нам будет спокойно жить. Мы, люди искусства, не относимся к одной народности. Мы относимся ко всей Вселенной, весь мир в наших руках и в наших сердцах. А если замыкаться на чем-то одном, то можно превратиться в скучных догматиков. Наш казахстанский менталитет не похож ни на какой другой. Наш менталитет основан на этических принципах Великой Степи, на уважении гостя, уважении других народов.

- Ваши каменные творения украшают улицы и скверы Тараза, Шуского района. Довольны ли Вы своими работами?

- Камни родного края мне помогают. Они подсказывают образ. Хороший скульптор должен обязательно изваять хотя бы одну хорошую работу из камня. Композицию из цельного камня «Отан» - «Родина» делал около трех лет, хотел передать свои чувства и представления о том, что Родина - это не отдельно взятое национальное образование, а Земля для всего человечества.

А по поводу удовлетворения от работы - могу сказать, что всегда недоволен и собой, и своей работой. Но, думаю, это хорошо, что есть такое чувство неудовлетворенности, ощущение, что не все мысли еще воплощены и многое еще предстоит. Если будем довольны, то остановимся в своем развитии. Без мечты человек погиб.















