Как жамбылские школы подготовились к учебному году 2021 - 2022

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Более 200 тысяч школьников будут учиться в жамбылских школах в условиях сложной эпидемиологической ситуации этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В новом учебном году все образовательные учреждения региона работают в системе Ashyq. При соблюдении ограничений в штатном режиме могут работать и детские сады с набором в группах до 20 - 25 детей. Всем учащимся 1 - 11 классов школ и студентам колледжей и вузов будет предложено обучение в традиционном формате с соблюдением строгих санитарных норм.

Торжественные линейки 1 сентября в жамбылских школах пройдут на территории школ только для первоклашек. Ребята получат свой первый учебник «Әліппе». Для учащихся 2 - 11 классов в закрепленных кабинетах состоятся тематические классные часы.

О том, как школы подготовлены к новому учебному году, в интервью рассказала заместитель руководителя областного управления образования Жамиля Бекбатырова.

- В нашей области в новом учебном году ожидается контингент более 240 тысяч учащихся в 442 школах, в первые классы пойдут 22 327 учащихся. Все школы области оснащены компьютерами, которые находятся в рабочем состоянии, используются в учебном процессе, в количестве 52 797 штук. В минувшем году для обеспечения компьютерной техникой детей, обучающихся дистанционно, за счет средств местного бюджета приобретено 4 832 компьютера, за счет средств республиканского бюджета - 26 483 устройств (планшеты, моноблоки, ноутбуки).

- Достаточно ли этого количества компьютеров для школьников?

- С каждым годом обеспечение учащихся компьютерной техникой увеличивается. Если в 2020 году у нас было восемь учащихся на один компьютер, то в этом 2021 году, за счет приобретенной компьютерной техники, уже четыре учащихся. Хочу заметить, что все 442 школы области обеспечены интернетом (со скоростью 4-8 мбит/с - 56 школ, со скоростью 10-100 мбит/с - 386 школ). Приобрели мы в прошлом году за счет средств местного бюджета и 20 234 роутера для обеспечения интернетом детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся дистанционно.

Все 442 школы, то есть стопроцентно, подключены к информационной системе «Күнделік». В дистанционном обучении по области 374 школы используют образовательные платформы DarynOnline, BilimLand, EduPage, Sabak.kz. Платформа «DаrуnOnlinе» интегрирована с информационной системой «Күнделік».

- Насколько жамбылские учителя обеспечены учебно-методической литературой?

- На приобретение учебников, учебно-методических комплексов и дополнительных учебных пособий на 2022 - 2023 учебный год выделено 3,1 млрд тенге. Планируется, что в новом учебном году учащиеся будут обеспечены учебниками тоже стопроцентно.

- Минувший год показал уязвимость наших школ в плане безопасности для детей. А что сегодня? Могут ли родители безбоязненно отправлять детей в школы?

- В нашей области проводится планомерная работа по усилению требований безопасности в образовательных учреждениях во всех аспектах. Стопроцентно везде установлена программа Ashyq, определяющая статус граждан по коронавирусу. 100 процентов педагогов и работников технического персонала жамбылских школ провакцинировано.

Обеспечение безопасности детей в образовательных учреждениях – главная наша цель. Для этого в школах и детских садах области стопроцентно установлены камеры видеонаблюдения. Из 442 школ области в 47 (10,6%) установлены турникеты. В 18 школах областного центра имеется «тревожная кнопка», а для 42 школ она будет установлена на входе в здание. На эти цели предусмотрено 10 млн 462 тыс. тенге.

В школах утверждены правила безопасности, в которых определен регламент регистрации, приема, проводы посетителей школы. Родители и посторонние лица при входе в объект образования в обязательном порядке регистрируются в службе вахты. В школах области работают 795 вахтеров, 1 366 школьных сторожей. Рассматриваются возможности организации специализированной охраны во всех школах. Жамбылские школы на стопроцентно обеспечены туалетами внутри здания.

Полностью во всех жамбылских школах и детских садах установлены камеры видеонаблюдения, решаются вопросы по установке турникетов и тревожных кнопок, организации специализированной охраны, установки системы видеонаблюдения.

- Закончилось лето… Как отдыхали в этом году жамбылские школьники?

- В этом году в районах области работали 11 загородных лагерей. В Кордайском районе лагерь «Балауса» на 850 детей, в Рыскуловском – «Алия Молдагулова» на 200 детей, в Меркенском районе «Жулдыз» на 300 детей, «Болашак» на 1 432 ребенка. В живописном Жуалынском районе работали «Бериккара» на 807 детей и «Тау самалы» - на 1 084, в Байзакском - «Кооператор» на 300 детей.

- В нашей области еще есть проблемы с аварийными школами?

- Имеется три аварийных, по шесть трехсменных школ и школ с дефицитом мест. До конца этого года завершится строительство 11 новых школ, восемь из которых распахнут свои двери уже к 1 сентября. В целом, в настоящее время в области строится 21 школа. В нынешнем году решатся проблемы касательно одной аварийной, двух трехсменных, двух школ с дефицитом мест и двух обветшалых зданий школ. Это школа на 150 мест вместо аварийной в селе Кунбатыс Кордайского района. Это три новые школы для решения проблем трехсменной школы на 600 мест в отдаленном массиве «Карасу» в Таразе. Построены школы на 600 и на 300 мест в селе Бурыл Байзакского района. Две новые школы на 600 и 180 мест для решения проблемы дефицита ученических мест построены в селах Масанчи и Калгуты Кордайского района. Еще две новые школы для замены старых зданий школ №2 на 318 мест №16 на 348 мест появились в Таразе. Открылись также и две частные школы для решения проблемы дефицита ученических мест.

В 2021 году на капитальный ремонт 16 объектов образования (15 школ, 1 подведомственное учреждение) выделено 3,6 млрд тенге.

- Насколько в школах будет безопасно с санитарно-эпидемиологической точки зрения?

- Да, это сейчас действительно важно. Проведение санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции в организациях образования в 2021 - 2022 учебном году стоит в повестке дня первым пунктом. В Жамбылской области, как и по всей территорий республики, сейчас отмечается напряженная эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. Согласно республиканской матрице оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, наша область находится в «красной зоне». 25 августа Главный государственный санитарный врач РК издал постановление, согласно которому в организациях образования 2021 - 2022 учебный год будет проводиться в традиционном штатном формате.

В связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции в этом году обучение в школах будет организовано с соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий и усиленного медицинского контроля. К объектам образования предъявляется целый ряд требований по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима. Обеспечивается ежедневный «входной» фильтр (термометрия бесконтактными термометрами педагогов, персонала и обучающихся). 3апрещается проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний и других), проведение в организациях дошкольного и среднего образования мероприятий с объединением групп и классов. Отменяется кабинетная система обучения, за исключением лабораторных, практических занятий. Соблюдается принцип «один класс – один кабинет».

В доступных местах на каждом этаже и в санитарных узлах наших школ установлены санитайзеры с кожным антисептиком для обработки рук обучающихся, педагогов, персонала, имеются промаркированные емкости для сбора грязных масок.

Родители или законные представители детей сопровождают обучающихся до входных дверей в здание организаций. Вход в здание не допускается. Формат учебного процесса (штатный, комбинированный, дистанционный) в организациях образования нашей страны определяется решением межведомственной комиссии и постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан с учетом эпидемиологической ситуации.

Отмечу, что специалисты территориальных управлений санитарно-эпидемиологического контроля департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области участвовали в качестве консультантов в работе комиссий, созданных местными исполнительными органами для оценки подготовки организаций образования к новому учебному году.

- Спасибо за беседу!



