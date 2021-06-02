Как жамбылские полицейские поздравили детей с праздником

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Международный день защиты детей начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов побывал в Центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства, стало доброй традицией для сотрудников областного департамента полиции в течение многих лет шефствовать над этими детьми, окружать их своим вниманием и заботой.

«Департамент уже много лет шефствует над этим Центром, - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Возраст воспитанников подшефного Центра составляет от 9 до 15 лет».









И на этот раз дети тепло и радостно встретили Жаната Куанышевича, наперебой рассказывали ему о своей жизни и увлечениях. В ответ генерал-майор полиции Жанат Сулейменов по-отечески поздравил всех ребят, вручил спортивную форму и мячи для футбольной и баскетбольной команды. В знак благодарности ребята показали гостям праздничный концерт.

Затем состоялась экскурсия с участием акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, приехавшим поздравить детей.

Помимо этого, в первый день лета, посвященный Международному дню защиты детей, жамбылские полицейские организовали конкурс рисунков на асфальте «Менің Отаным!». Разноцветными мелками девчонки и мальчишки рисовали на асфальте счастливое детство и любовь к Родине.









После конкурса их вместе с родителями ждала интересная экскурсия в музее областной полиции. Затем начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов поздравил детей с праздником, пожелал ребятам счастливых летних каникул, новых и интересных событий, ярких впечатлений.

По итогам конкурса детского рисунка на тему «Менің Отаным!» наградили дипломами и сладкими подарками победителей и всех участников.



