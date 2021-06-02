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    03:29, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Как жамбылские полицейские поздравили детей с праздником

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Международный день защиты детей начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов побывал в Центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства, стало доброй традицией для сотрудников областного департамента полиции в течение многих лет шефствовать над этими детьми, окружать их своим вниманием и заботой.

    «Департамент уже много лет шефствует над этим Центром, - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Возраст воспитанников подшефного Центра составляет от 9 до 15 лет».



    И на этот раз дети тепло и радостно встретили Жаната Куанышевича, наперебой рассказывали ему о своей жизни и увлечениях. В ответ генерал-майор полиции Жанат Сулейменов по-отечески поздравил всех ребят, вручил спортивную форму и мячи для футбольной и баскетбольной команды. В знак благодарности ребята показали гостям праздничный концерт.

    Затем состоялась экскурсия с участием акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, приехавшим поздравить детей.

    Помимо этого, в первый день лета, посвященный Международному дню защиты детей, жамбылские полицейские организовали конкурс рисунков на асфальте «Менің Отаным!». Разноцветными мелками девчонки и мальчишки рисовали на асфальте счастливое детство и любовь к Родине.







    После конкурса их вместе с родителями ждала интересная экскурсия в музее областной полиции. Затем начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов поздравил детей с праздником, пожелал ребятам счастливых летних каникул, новых и интересных событий, ярких впечатлений.

    По итогам конкурса детского рисунка на тему «Менің Отаным!» наградили дипломами и сладкими подарками победителей и всех участников.



    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Жамбылская область Акимат Общество Правоохранительные органы
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