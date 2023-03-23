Как жамбылцы отметили праздник весеннего равноденствия

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Красочные юрты в национальном стиле, дастархан с наурыз коже и бауырсаками, театрализованные представления, конкурсы и спортивные состязания, концерты и народные гулянья – в Жамбылской области широко празднуется Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, в рамках празднования Наурыз мейрамы аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов и воспитанники специализированного Дома ребенка «Умит» посадили деревья. В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных органов, представители интеллигенции, волонтеры.

Глава региона побеседовал с воспитанниками центра и поздравил с праздником Наурыз мейрамы. Ветеран журналистики, Почетный гражданин Жамбылской области, писатель, драматург Елен Алимжан дал бата. Гости и дети встретили древний праздник за щедрым дастарханом с наурыз-коже, бауырсаками и сладостями, сделали фото на память.

В дни Наурыза в регионе проходит множество культурно-познавательных мероприятий по истории, культуре, народным традициям и обычаям.

В Таразе, в городском Доме культуры имени Ыкыласа Дукенулы, прошел фестиваль «Ұмыт болған оюлар» («Забытые орнаменты»).

По словам организаторов – отдела культуры акимата города Тараза, казахский орнамент формировался веками, это один из важных элементов национальной идентичности казахского народа. В современном обществе возник интерес к искусству изготовления орнаментов, поэтому фестиваль «Ұмыт болған оюлар» направлен на возрождение древнего промысла.

Лучшие работы удостоились специальных наград. В рамках фестиваля предпринимательница, обладательница медали «Шапағат», рукодельница Анар Бексултанова, создающая текстильные произведения без рук, провела мастер-класс и продемонстрировала свои изделия и работы учениц.

«Искусство изготовления орнаментов имеет вековую историю, - отметил высоко оценивший искусность мастериц аким города Тараза Бакытжан Орынбеков. – Не повторяющиеся узоры считались знаком отличия, оберегом, защищающим от несчастий. Казахи украшали орнаментами юрты, одежду, ювелирные изделия, посуду, ковры. Это своеобразная летопись развития культуры казахского народа. К сожалению, в нынешнее время глобализации некоторые виды казахских орнаментов забываются. Мы обязаны сберечь и передать следующим поколениям бесценные творения наших предков».

Фестиваль национальных игр «Ер қаруы — бес қаруы» («Сила мужчины в пяти видах оружия») собрал в Таразе шесть команд, участники которых состязались в меткости, силе и выносливости. В программе соревнований были стрельба из лука, метание асыков, перетягивание каната, поднятие гирь, игра в лянгу и армрестлинг. Как рассказали организаторы, такие фестивали оказывают положительное влияние на подрастающее поколение.

«Целью мероприятия является пропаганда среди молодежи национальных игр, традиций. Практика проведения подобных фестивалей будет продолжена», - рассказал заведующий методическим отделом городского Дома культуры Байжан Абеков.

В Меркенском районе в череде праздничных мероприятий, посвященных празднику весны и обновления, во Дворце школьников «Үміт» села Мерке, провели торжественное собрание для ветеранов сферы образования «Қош келдің, Әз-Наурыз!».

«Празднование Наурыза является многовековой традицией, и именно педагоги эти самые традиции передают молодому поколению. На этот праздник мы пригласили ветеранов, которые многие годы проработали в системе образования. Эти люди не только давали знания нашим детям, но и объясняли, что такое хорошо и что такое плохо, знакомили с народными традициями и обычаями. Поэтому для них мы решили организовать небольшую концертную программу и пригласили артистов районного Дома культуры», - пояснила руководитель отдела образования Меркенского района Айгерим Алтынбаева.

«От всей души поздравляю казахстанцев с прекрасным праздником Наурыз! Это символ наступления нового года, время обновления природы. С обретением нашей страной независимости этот праздник стал воистину всенародным. Празднование Наурыза помогает сохранению народных традиций, взаимопониманию между людьми. Под единым шаныраком Наурыз отмечают представители всех этносов Казахстана», - сказал ветеран Жумахан Жантелиев.

Развлекательные мероприятия организованы во всех районах, сельских округах, населенных пунктах Жамбылской области.