Как завершился Кубок Казахстана по лыжным гонкам

ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - На базе лыжно-биатлонного комплекса «Алатау» в Талгаре более 120 спортсменов приняли участие в соревнованиях Кубка РК по лыжным гонкам, передает МИА «Казинформ».

За 7 дней сильнейшие лыжники из 11 областей и городов Казахстана выступили в 5 дисциплинах: спринт и гонка с раздельным стартом свободным стилем, спринт и гонка с раздельным стартом классическим стилем, масс-старт свободным стелем, рассказали в пресс-службе ОО «Национальная Федерация лыжных гонок Казахстана».



«Кубок Казахстана - это традиционное соревнование, оно проходит в несколько этапов. Важность этого этапа заключалась в том, что тренерский штаб и менеджмент команды будут формировать список участников молодежного и взрослого Чемпионатов мира 2019 года именно по итогам прошедших гонок», - рассказал генеральный секретарь Федерации лыжных гонок Андрей Невзоров.

По итогам прошедших соревнований призовые места были распределены следующим образом:

Спринт свободным стилем

1. Эльмира Мутагарова

2. Елена Коломина

3. Мария Люфт

1. Денис Волотка

2. Николай Чеботько

3. Константин Борцов





Гонка с раздельным стартом свободным стилем

1. Анна Шевченко

2. Елена Коломина

3. Марина Матросова

1. Денис Волотка

2. Виталий Пухкало

3. Евгений Величко

Гонка с раздельным стартом классическим стилем

1. Анна Шевченко

2. Елена Коломина

3. Валерия Тюленева

1. Олжас Климин

2. Денис Волотка

3. Виталий Пухкало

Спринт классическим стилем

1. Анна Шевченко

2. Елена Коломина

3. Мария Люфт

1. Асет Дюсенов

2. Иван Люфт

3. Даулет Рахимбаев

Масс-старт свободным стилем

1. Валерия Тюленева

2. Елена Коломина

3. Ирина Быкова

1. Олжас Климин

2. Даулет Рахимбаев

3. Наиль Башмаков

«В принципе, результаты взрослой команды были ожидаемы, сенсации не случилось. Ребята подтвердили свой уровень. Очень порадовала Мария Люфт - 2 пьедестала, она составила реальную конкуренцию более взрослым и опытным соперницам. Такие результаты говорят о том, что у нас подрастает отличная молодежь. В целом, весь Этап Кубка РК прошел хорошо, на позитивной ноте: побаловала погода, прекрасно отработали организаторы, а самое главное - лыжники со всех областей получили замечательную возможность пообщаться», - поделился впечатлениями Андрей Невзоров.



