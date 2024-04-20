С потеплением просыпаются клещи, которые могут быть переносчиками пироплазмоза — смертельно опасного для собак заболевания. Инфекция разрушает эритроциты, приводит к тяжелым поражениям печени, поджелудочной железы, почек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Подцепить клеща можно не только в лесу или в поле, но и в мегаполисе. Причем, вопреки распространенному заблуждению, живут они в траве и кустарниках, а не на деревьях. Жертвой клеща может стать любая собака, от длины и цвета шерсти это не зависит.

Лечится пироплазмоз тяжело. И если вовремя не оказать помощь, животное может погибнуть. Как защитить свою собаку заранее и что делать, если питомца все-таки укусил клещ, рассказала ветеринарный врач из Павлодара Анастасия Яковлева.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

— Это правда, что опасность подстерегает собачников круглый год, и подцепить клеща можно даже зимой?

— Клещевой сезон в нашем регионе начинается в марте и продолжается до ноября, пока не ляжет снег. Животных начинаем обрабатывать в конце февраля — начале марта, когда появляются первые проталины, первое солнышко и просыпаются клещи. Укус клеща для собаки очень опасен, и может привести к смерти животного, если вовремя не обратиться к доктору. И да, бывают случаи пироплазмоза даже зимой. У нас был такой пациент. Мы долго думали, как такое могло произойти в 40-каградусный мороз. Оказалось, завезли тюки сена, собака легла, и своим теплом отогрела сено, в котором был паразит.

— Этой весной уже были обращения по укусам клещей?

— Конечно, весь март обращаются. Как правило, с потеплением начинается сезон шашлыков, люди выезжают на природу, выезжают к реке вместе с питомцами и возвращаются с клещом. К сожалению, не все хозяева знают о профилактике.

— На какие симптомы владельцам стоит обратить внимание?

— В первую очередь животное откажется от еды, изменится цвет мочи. Моча приобретает более яркую окраску — от темно-желтого до кровяного, даже до зеленоватого оттенка. Меняется цвет склеры глаз, это очень хорошо заметно. Белок становится желтушным. Животное откажется от еды, будет угнетенным, вялым, не захочет выходить на прогулку. Поэтому, если вы заметили что-то из вышеперечисленных симптомов, дома сидеть не нужно. Нужно обязательно обратиться за помощью к ветеринарному врачу.

— Как защитить животное от укуса клеща?

— В ветеринарии существует множество препаратов, чтобы защитить животное от укуса клеща. Другое дело, насколько они эффективны. Есть капли, спреи, ошейники и препараты, которые дают внутрь. Мы, ветеринарные врачи, своих животных и своих пациентов обрабатываем только препаратами внутрь, потому что они содержат флураланер. Это вещество воздействует на нервную систему клеща, парализует его. И если вы выезжаете с собакой за пределы города, на длительную охоту, там обрабатывать каплями и спреями очень неудобно. И к врачу быстро тоже не попасть. В данном случае таблетка — идеальный вариант. То есть даем таблетку, она начинает действовать уже часа через 3 и действует порядка 3 месяцев. Затем препарат нужно дать снова. Таблетки более эффективны, чем другие средства.

— Где искать клеща у собаки — шея, живот? Куда смотреть, куда паразиты цепляются чаще всего?

— Чаще всего — это шея, подмышечные впадины, паховая область. Но обнаружить клеща можно как на голове, так и на хвосте животного. У спаниелей, например, нужно и уши смотреть.

— Как самому снять клеща с собаки, если не получается сразу попасть к ветеринару?

— Больших сложностей в этом нет. Нужно перекрыть дыхание клещу: капнуть маслом, спиртом. И буквально через пару минут легкими движениями достать клеща, чтобы голова не осталась внутри. Начинаем выкручивать против часовой стрелки, немного подтягивая на себя. Обычно владельцы справляются с этим.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

— Что делать людям, живущим в сельской местности. Допустим, они обнаружили клеща, животное вялое, а к ветеринару быстро не попасть. Что делать?

— Первая помощь — это препарат, который в простонародье называют противоядием. Но, как правило, он находится либо в ветеринарных клиниках, либо в каких-то крупных ветеринарных аптеках. Поэтому дома чем-то помочь, к сожалению, не получится. Можно облегчить вторичные симптомы — резкое повышение температуры. Температуру можно сбить, но это не панацея, не излечение. Чем быстрее вы приедете к ветеринару, тем выше шансы животного выжить.

— Существует миф, что-то насколько собака будет привлекательна для клещей, зависит от длины и цвета шерсти. Это же заблуждение?

— Конечно, это миф. Любая собака привлекательна для клеща. Единственное, что в длинной шерсти он может запутаться и присосаться не сразу.

— Где выше риск подцепить клеща?

— Во время поездок на природу, в высокой траве. В городе риски ниже, однако там тоже присутствует растительность. Некоторые владельцы говорят, у нас деревьев и кустов нет. Ну у вас нет, у соседа есть, люди к вам приходят.

— А есть люди, которые боясь, боясь препаратов против клещей, пользуются народными методами? Чего лучше не делать?

— У меня были пациенты, которые до сих пор своих животных обрабатывают «Дустом», не принимая во внимание советы ветеринара. Говорят, что ни разу не подхватили ни одного клеща, благодаря этому «Дусту». А после приема таблеток приходят и ругаются: «Ну вот дали мы вашу таблетку. Посмотрите, у нас клещ». Да, вы можете найти на собаке клеща и после приема таблетки, но препарат, если говорить простым языком, создает барьер и не позволяет яду клеща навредить животному. Еще у меня был случай, хоть и довольно давно. Люди запланировали поездку на природу, вернулись с клещом и пришли в клинику. Оказалось, в качестве профилактики они обмазали всю собаку подсолнечным маслом. Думали, клещ соскользнет. Так делать не нужно. Но в основном владельцы — молодцы. Они используют эффективные препараты. Их можно давать животному дома, главное обращайте внимание на вес собаки. Давайте таблетки строго по весу.

— Некоторые люди даже кошек выгуливают на улице, в шлейке. Насколько для них опасны клещи?