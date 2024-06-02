Как защитить кожу от солнечных ожогов: подробные рекомендации дерматолога

Наступило долгожданное лето. Все мы с нетерпением ждем летнего сезона, ведь оно ассоциируется у нас с теплым солнцем, отдыхом и пляжем. Между тем, лето – время серьезных испытаний для нашей кожи. Чтобы успешно их преодолеть, необходимо вооружиться полезными знаниями и набором подходящих косметических средств, существенно отличающихся от тех, которые используются нами зимой и в межсезонье. О том, на что стоит обратить особое внимание при подготовке и защите кожи в летний период, рассказала дерматолог-косметолог Елена Шинкарева в интервью корреспонденту агентству Kazinform.

Летом нашей коже приходится бороться с нещадным воздействием солнца, перепадами температур на улице и в помещении, а отдыхающим на море еще и с сухостью от морской соленой воды и множеством других факторов. Решить проблему помогает комплексный уход, учитывающий особенности этого времени года.

Увлажнение требуется всем видам кожи независимо от времени года

По данным дерматолога-косметолога Елены Шинкаревой, летний уход за кожей лица базируется на трех основных правилах, связанных с хорошим очищением кожи, обязательным ее увлажнением и защитой от солнца.

- Очистка кожи лица летом требует особого внимания, так как в это время года она может быть более склонна к жирности из-за повышенной выработки кожного сала и пота, загрязнений окружающей среды и воздействия солнца. При этом во всех ситуациях нужно использовать средства, которые подходят именно вашему типу кожи. Особенно тщательное очищение требуется жирной или комбинированной коже. Летом обладателям такой кожи желательно отказаться от маскирующих косметических средств – тональных кремов, пудры. Умываться следует, используя травяные настои. Протирать лицо можно холодным чаем, кубиками льда. Полезны будут маски из свежих фруктов и овощей. Крема желательно наносить не на сухую, а на увлажненную кожу, - сказала Елена Шинкарева.

Особо чувствительна к летнему солнцу сухая кожа, которая быстрее травмируется, воспаляется и теряет влагу.

- Такой коже требуется постоянное увлажнение. Нужно отказаться от всех средств, содержащих спирт и минимизировать использование тональных кремов и пудры. Умываться нужно не горячей водой, а прохладной и выбирать крема с увлажняющими компонентами, - отметила эксперт.

При этом, она добавила, что важно помнить о регулярном увлажнении - это касается любого типа кожи. Интенсивное солнце, жара и ветер пересушивают кожу и только интенсивное увлажнение может сохранить ее здоровый и сияющий вид. Увлажнять кожу нужно не только снаружи, используя легкие увлажняющие средства и спреи с минералами, но и больше пить воды, поддерживая уровень ее увлажненности изнутри.

Сметана не поможет - как защитить и восстановить кожу от солнечных ожогов

По словам доктора, тем, кто планирует поездку к морю, нужно загодя подготовить к этому событию кожу лица и тела.

- Кроме прочего, к морю мы едем за красивым загаром. Чтобы он лег ровно и выглядел привлекательно, за две недели за поездки желательно сделать пилинг лица и тела, чтобы избавиться от омертвевших клеток верхнего слоя эпидермиса. Их присутствие делает нашу кожу более блеклой и лучи солнца не могут создать свежий загар, - пояснила дерматолог-косметолог.

Загорать нужно постепенно, преимущественно в утренние и послеобеденные часы, обязательно используя солнцезащитный крем.

- Если вы все же не уберегли лицо и тело от чрезмерного загара и обгорели, обязательно используйте крема для ухода за обгоревшей кожей. Предварительно кожу необходимо охладить, приняв прохладный душ или ванну. Если площадь ожога небольшая – сделать прохладный компресс. Пейте побольше воды – организму необходимо восстановить нужный уровень влаги. От ожогов помогут крема и гели на основе алоэ вера, алантаина, гамамелиса и ромашки, - отметила врач дерматолог.

А вот привычные для многих народные средства от ожогов, оказывается, лучше не использовать. Сметана, айран и йогурт создают на коже жирную пленку, которая мешает тепловому обмену.

- Наш организм нуждается в умеренном количестве ультрафиолета, так как под ее воздействием происходит выработка витамина Д, который, в свою очередь, необходим нам для формирования костей. При недоставке ультрафиолета снижается синтез коллагена, что приводит к дряблости кожи и появлению морщин. Солнечные лучи также способствуют выработке гормона счастья – серотонина. Повышают настроение, укрепляют иммунитет. Но, все хорошо в меру. Интенсивное воздействие ультрафиолета ведет к обезвоживанию кожи, снижает ее тонус и эластичность, провоцируя появление морщин. А в отдельных случаях чрезмерное нахождение на солнце может стать причиной рака кожи. У людей со светлой кожей риск развития рака намного выше, чем у темнокожих. Ежегодно в мире диагностируется от 2 до 3 млн случаев заболевания немелонацитарным раком кожи, - проинформировала эксперт.

Не все SPF-крема безопасны

Защититься от чрезмерного воздействия солнечных лучей можно, прежде всего, ограничив свое пребывание на солнце, особенно в пиковые его часы.

- При всех типах кожи обязательно использование SPF-крема. Особенно важно этой рекомендации придерживаться жителям южных регионов. SPF – солнцезащитный фактор, который показывает, сколько времени вы можете находиться на солнце до того, как обгорите. Существуют разные степени защиты от SPF 2-4, являющегося базовой защитой, способной обезопасить вас от 50-75% ультрафиолета, до SPF 50, защищающего от 99,5% излучения. В состав сонцезащитных кремов обычно входят физические и химические фильтры. Физические фильтры создают своего рода экран и отражают солнечные лучи, а химические фильтры их адсорбируют. Чтобы выбрать солнцезащитное средство, подходящее именно вам, необходимо учитывать ваш возраст, образ жизни, состояние кожи, а также индекс ультрафиолета в вашем регионе, - пояснила дерматолог-косметолог.

Подбирая солнцезащитный крем, доктор Шинкарева настоятельно советует внимательно читать состав крема с SPF, так как далеко не все средства, предлагаемые сегодня косметической индустрией, безопасны.

- В последнее время различные формы витамина А, в частности ретинола пальметата, используется в качестве компонента многочисленных косметических продуктов и солнцезащитных кремов. Между тем витамин А и его производные, способны провоцировать раздражение кожи, повышать ее чувствительность к солнечному свету, вызывая фотосенсибилизацию или, простыми словами, светочувствительность. Светоиндуцированные продукты распада витамина А повреждают кожные липиды и волокна ДНК, что в конечном итоге приводит к повреждению кожи и не исключает развитие новообразований. Поэтому, в жаркое и солнечное время года лучше воздержаться от использования кремов, содержащих витамин А, - резюмировала Елена Шинкарева.

По ее данным, из косметологических процедур приемлемыми в летние месяцы являются мезо- и плазмотерапия, ультразвуковая чистка лица, биоревитализация, бутулинотерапия, лазерная эпиляция и массаж. А вот от проведения глубоких пилингов, микродермабразии, отбеливания лица и удаления новообразований летом лучше отказаться.