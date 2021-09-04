Как заселяют студентов в общежития в вузе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О том, как заселяют студентов в общежития, рассказали в Северо-Казахстанском государственном университет им. М. Козыбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проблема с расселением студентов в общежития в этом году актуально не только для североказахстанского вуза. Как решается вопрос в североказахстанском вузе, проинформировала член Правления по академическим вопросам Рената Апергенова.

«Заселение идет поэтапно по мере прибытия студентов. Заселены 973 человека. Заселяем по полной проектной мощности общежитий – 1 114 мест. В соответствии с правилами, в первую очередь места получают студенты из социально уязвимой категории, затем кандасы, оставшиеся без попечения родителей, обладатели «Алтын белги» и грантники. Особое внимание уделяем первокурсникам. Им необходимо адаптироваться, и многие их них несовершеннолетние», - сообщила Р.Апергенова.

Она добавила, что вся предоставляемая студентами информация о принадлежности к той или иной льготной категории тщательно проверяется, поскольку заселение идет строго по приоритетности.

«Три наших общежития построены в 60-70-е годы. В этом году началось строительство нового общежития на 1200 мест. Еще 306 мест – по программе государственно-частного партнерства и дополнительно ведется работа по передаче вузу еще одного общежития. Мы проводим переговоры с владельцами зданий, где есть еще 300 мест. Есть договоренность с некоторыми арендодателями, чтобы студенты могли снять квартиру по сниженной стоимости. К сожалению, посуточная аренда возросла до 10 тысяч тенге. Мы договорились на 2,5 тысячи. Ни один из студентов не останется на улице», - сказала Р.Апергенова.